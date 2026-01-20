Apple’ın iPhone 18 Pro’da 5G Uydu Desteği Bekleniyor

Teknoloji alanında yayılan son söylentilere göre, Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde iletişim alt yapısını köklü bir şekilde değiştirmeye hazırlanıyor. Yeux1122 blogunda yayımlanan iddialara göre, şirket, yeni amiral gemisi cihazlarında “Uydu üzerinden 5G” desteği sunarak mevcut teknolojilere meydan okuyacak.

ACİL DURUM SOS İLE 5G’YE GEÇİŞ

Mevcut iPhone modellerinde bulunan ve acil durumlarda hayati öneme sahip olan uydu bağlantısı, yalnızca metin mesajı gönderimi için kullanılabiliyor. Ancak gelecekte kullanıma sunulacak olan 5G uydu teknolojisinin, gerçek zamanlı sesli görüşme ve veri transferine olanak tanıması bekleniyor. Yeni sistemin, mevcut düşük bant genişliği sorununu aşarak bağlantı hızlarını megabit ve gigabit düzeylerine taşıması öngörülüyor. Kullanıcıların cihazı manuel olarak gökyüzüne hizalamasına gerek kalmadan, sistemin otomatik olarak sinyal alabileceği ve hücresel ağın olmadığı bölgelerde de sürekli aktif kalabileceği ifade ediliyor.

KULLANIM MALİYETİ VE GELİR MODELİ

Bu gelişmiş özelliğin kullanım maliyetinin ve gelir modelinin, Apple’dan ziyade GSM operatörlerinin politikalarına bağlı olacağı düşünülüyor. Teknolojinin, ilk aşamada ABD pazarındaki şirketlerle iş birliği yapılarak sunulması bekleniyor. Kullanıcılara bu teknolojinin ücretsiz mi yoksa ek bir abonelikle mi verileceği konusunda henüz bir netlik kazanmadığı belirtiliyor.