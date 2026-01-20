Zorla Yerinden Edilen Göçmen Sayısı 123 Milyona Ulaştı

Yerlerinden zorla çıkarılan ve göç etmeye mecbur kalan bireylerin sayısı dünya genelinde giderek artıyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü Amy Pope, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 56’ncı Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Yıllık Toplantıları’nda, uluslararası göç ile ilgili dinamikleri ve son gelişmeleri bir muhabirin soruları eşliğinde değerlendirdi. Göç ve yerinden edilmenin günümüzde önemli bir mesele olduğuna dikkat çeken Pope, insanların iş bulma veya zorla göç etme gibi çeşitli sebeplerle bu duruma maruz kaldığını ifade etti.

GÖÇMENLER YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

Pope, göçmenlerin gittikleri ülkelerde yeni fırsatlar açtığını ve iş gücü açığını kapatma konusunda destek sağladığını belirtti. “Göçmenler, gittikleri ülkelerde iş yapma becerisi kazanarak çoğu zaman tüm bilgi ve uzmanlıklarını ülkelerine döndüklerinde yanlarında götürüyor. Dolayısıyla bu, göçmenin geldiği ve gittiği ülkeyi ve kendisini zenginleştiren döngüsel bir süreç.” diye ekledi.

GÖÇ POLİTİKALARINDAKİ EKSİKLİKLER

Göçmenlerin barınma ve sosyal hizmetlere erişim gibi çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğini vurgulayan Pope, “Ülkelerin göç politikalarını oluştururken, tüm bu konuları göz önünde bulundurmaları önemli.” ifadesini kullandı. Bazı devletlerin göçü, yalnızca sınır yönetimi veya kabul ettikleri göçmen sayısıyla sınırlı değerlendirdiklerini gözlemlediklerini belirterek, “Hükümetlerin göç konusuna 360 derece bir bakış açısıyla yaklaşmalarını umuyoruz.” şeklinde çağrıda bulundu.

DOĞAL FELAKETLER GÖÇÜ ARTIRIYOR

Pope, özel sektörün de göçmenlere duyduğu ihtiyacın giderek arttığını ifade ederek, “Son yıllarda özellikle yaşlanan nüfus ve değişen demografik yapı nedeniyle bu ihtiyacın daha belirgin hale geldiğini” dile getirdi. Dünya genelinde zorla yerinden edilen göçmen sayısının yaklaşık 123 milyon olduğunu kaydeden Pope, bunun tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı. Çatışmalar ve doğal afetlerin bu sayıyı artırdığını belirten Pope, “Bu nedenle, toplumları nasıl kalıcı hale getirebiliriz ve insanları göç etmeye iten nedenleri nasıl azaltabiliriz, bunun üzerine düşünmemiz gerekiyor.” dedi.

SURİYE’DEKİ DURUM VE DÖNÜŞLER

Pope, insanların evlerine dönüşü konusunda Suriye’nin önemli bir örnek teşkil ettiğini belirterek, iç savaş sebebiyle 4 milyondan fazla Suriyelinin ülkeyi terk ettiğini ve 6 milyondan fazlasının yerinden edildiğini hatırlattı. Görüştükleri birçok Suriyelinin “eve dönmek istediklerini” aktaran Pope, “Şu ana kadar Suriye’de yaklaşık 3 milyon kişi evine döndü.” ifadelerini kullandı. Bunların iki milyonunun ülke içindeki yerinden edilmiş kişiler olduğunu ve geri dönüşlerin sağlandığını kaydetti.

YENİDEN İNŞA SÜRECİNE KATKIDA BULUNMAK

Pope, Suriyelilerin geri dönüşünün ülkenin yeniden inşası açısından hayati önem taşıdığını belirterek, güvenli bir dönüş için ülkenin istikrarının sağlanması gerektiğini vurguladı. “Bu nedenle hedefimiz, Suriye’nin kalkınma hedefleri ile Suriyelilerin dönmesine yönelik destekler arasında uyumu sağlamak.” diyen Pope, Suriyelilerin, ülkelerinin yeniden inşasına katkıda bulunarak daha güçlü bir Suriye ve dolayısıyla daha istikrarlı bir bölge oluşturma amacında olduklarını ifade etti.