Demir Ege Tıknaz Beşiktaş’tan Braga’ya Transfer Oluyor

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş’tan Portekiz’e geçiş yapıyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Rio Ave forması giyen genç futbolcunun yeni adresi ancak bu kez Braga oldu. Beyaz-siyahlılar, 21 yaşındaki oyuncunun transferi için Braga ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: PORTEKİZ’E GİDİYOR

Braga’nın, Tıknaz için Beşiktaş’a 7.5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Genç futbolcu, Braga’ya transfer işlemlerini tamamlamak üzere bugün Portekiz’e uçtu. Tıknaz’ın havaalanında görüntülenmesi, transferin kesinleştiğini gösteriyor.

SERGEN YALÇIN DUYURMUŞTU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından kadro planlaması ve transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçın, “Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik” dedi. Ayrıca, “Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Yeni gelecek oyuncuların takıma katkı yapması gerekiyor” şeklinde konuştu. Yalçın, transfer süreci hakkında da, “Şu an masada tekliflerimiz var, cevap bekliyoruz. Stoper ve sol bekte yüzde 95 durumundayız. Merkez orta saha ve kanat oyuncularına da göz atıyoruz. Önümüzdeki sezon planlaması dâhilinde olmalı” ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş formasıyla bu sezon 17 maçta görev aldı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.