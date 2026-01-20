Azerbaycan ile Ermenistan Arasındaki Askeri Gerilim Riskinin Düşüklüğü

ERMENİSTAN VE AZERBAYCAN ARASINDAKİ GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Ermenistan Dış İstihbarat Servisi, 2026 yılına yönelik dikkat çekici bir rapor yayınladı.

BARIŞÇIL ÇÖZÜM OLASILIĞI ARTTI

Raporda, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış ve devletler arası ilişkilerin sağlanmasına dair anlaşmanın metninin 2025 yılında gerçekleştirilen yoğun müzakerelerle paraflanmasının ardından askeri gerilim ihtimalinin önemli ölçüde azaldığı, barışçıl çözüm olasılığının arttığı ifade ediliyor. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki askeri gerilimin son derece düşük ihtimal olduğu belirtiliyor. Yıl içerisinde sınırların belirlenmesi, ikili ticaret ve ekonomik girişimlerde ilerleme sağlanmasının yanı sıra, iki toplum arasında diyalogda ve insani alanlarda gelişmeler kaydedilmesi olasılığı yüksek görülüyor.

2026’DA ASKERİ GERİLİM RİSKİ DÜŞÜK

Bölgesel ulaşım altyapılarının açılması konusundaki süreçlerde ilerleme sağlanacağına dair vurgular yapan rapor, Ermenistan’ın komşularıyla ikili bağlantı girişimlerinin daha büyük bölgesel ekonomik projeleri destekleyeceğini aktarıyor. Bunun yanı sıra, Ermenistan’ın Türkiye ve Azerbaycan ile ulaşım bağlantılarının yeniden kurulmasının, insanların, mal ve hizmetlerin daha hızlı ve düşük maliyetle taşınmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor. Böylece, bölgenin rekabet gücünün ve uluslararası cazibesinin artacağı kaydediliyor.

REGİYONAL TİCARETİN GENİŞLETİLMESİ İÇİN FIRSATLAR

Kars-Gümrü demir yolu hattının açılması ve Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası’nın (TRIPP) uygulanması ile bölgesel ticaretin genişletilmesi açısından kapsamlı ekonomik ve lojistik fırsatların ortaya çıkması bekleniyor.