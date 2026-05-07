Apple’ın Yapay Zeka İddialarına 250 Milyon Dolarlık Anlaşma

Apple, yapay zeka özellikleri henüz hazır olmadan piyasa sunarak müşteri aldatıldığı iddialarıyla karşı karşıya kaldığı davada, 250 milyon dolarlık bir uzlaşmaya imza attı. Şirket, suçlamaları ret etse de, anlaşmanın onaylanması durumunda iPhone kullanıcılarına kişi başı 95 dolara kadar ödeme yapılabileceği bildiriliyor.

CİHAZ SATIŞA ÇIKTIĞINDA HAZIR DEĞİLDİ

Dava, Kaliforniyalı kullanıcı Peter Landsheft tarafından Mart 2025’te açıldı. Davacılar, iPhone 16’nın tanıtımında öne çıkarılan ‘Apple Intelligence’ ve gelişmiş Siri özelliklerinin, cihaz satışa çıkmadan önce tam anlamıyla hazır olmadığını öne sürdü. Şikayetçiye göre, Apple kullanıma sunulmamış yapay zeka özelliklerini pazarlayarak tüketicileri yeni iPhone almaya teşvik etti. ‘Yenilenmiş Siri’, şirketin tanıtım kampanyalarında önemli bir satış unsuru olarak dikkat çekiyordu.

250 MİLYON DOLARLIK GERI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Apple, iddiaları kabul etmediğini belirtse de, 20’den fazla Apple Intelligence özelliğinin kullanıma sunulduğunu ve Siri üzerinde güncellemelerin geleceğini açıkladı. Buna rağmen, 250 milyon dolarlık geri ödemeye razı oldu. Anlaşma, mahkeme onayını beklerken, uygun kullanıcılar onay alındıktan sonra ödeme talebinde bulunabilecek.

HANGİ MODELLERİ KAPSIYOR?

Nihai onay duruşması 17 Haziran 2026’da gerçekleştirilecek ve hakim, anlaşmanın detaylarının ve sonuçta yapılacak ödeme işlemlerinin geçerli olup olmayacağına karar verecek. Anlaşmanın onaylanması halinde, 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 16 serisinden Standart 16, 16e, Plus, Pro ve Pro Max modelleri ile birlikte iPhone 15 Pro serisinden 15 Pro ve 15 Pro Max modellerini satın alanların iade için başvuru yapma hakkı olacak.

37 MİLYON CİHAZ İÇİN ÖDEME YAPILACAK

Anlaşma sürecinde, iPhone kullanıcılarına cihaz başına yaklaşık 25 dolarlık bir ödeme yapılması bekleniyor. Ancak, başvuru sayısına göre bu rakamın 95 dolara kadar çıkabileceği bildiriliyor. Ödenekten yararlanabilecek cihaz sayısının ise yaklaşık 37 milyon olduğu tahmin ediliyor.

ÖDEMELER NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Kullanıcıların ödeme almak için, resmi uzlaşma sitesi aracılığıyla dijital başvuru yapmaları gerekecek. Anlaşma çerçevesinde uygun kullanıcıların e-posta veya posta yoluyla bilgilendirileceği ve kendilerine özel ‘Talep Kimliği’ gönderileceği planlanıyor. Belirtilen tarihlerde uygun iPhone modeli satın alanların, Haziran 2026’da başlayacak olan başvuru sürecini kaçırmamak için resmi duyuruları dikkatli bir şekilde takip etmeleri gerekiyor.