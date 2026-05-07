Aziz Yıldırım Teknik Direktör Arayışında Sürpriz İsimler Peşinde

Fenerbahçe’de başkan adaylığını duyuran Aziz Yıldırım, teknik direktör arayışında beklenmedik isimlerle görüşmelerine devam ediyor.

AYKUT KOCAMAN’DAN JÜRGEN KLOPP’A

Sarı-lacivertli camiada Aziz Yıldırım’ın daha önce Aykut Kocaman ile toplantı gerçekleştirdiği bilgisi yer alırken, 73 yaşındaki efsane başkanın bu kez Alman çalıştırıcı Jürgen Klopp ile yakın zamanda görüştüğü kaydedildi.

ALMAN ÇALIŞTIRICIYLA GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aziz Yıldırım’ın Liverpool’u çalıştıran ve bir süreliğine teknik direktörlük görevinden uzak kalan 58 yaşındaki Jürgen Klopp’u yeniden bu göreve kazandırmayı planladığı ve bu süreçte Klopp ile gelecek üzerine fikir alışverişinde bulunduğu belirtiliyor.

YERLİ VE YABANCI SEÇENEKLER GÖRÜŞÜLÜYOR

Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışı dolayısıyla teknik direktör belirleme çalışmalarını hızlandırdığı ve bu noktada hem yerli hem yabancı alternatiflerin masada olduğu öğreniliyor. Yıldırım cephesinde yeni teknik direktör adaylarının gündemde olabileceği de mevcut iddialar arasında.