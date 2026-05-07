Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh’dan Konyaspor Maçı Sonrası Açıklama

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Konyaspor’a 1-0 yenildi ve rakibi finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ HAYALİ

Kara-beyazlıların futbolcusu Hyeon-gyu Oh, karşılaşma sonrasında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Oh paylaşımında, “Dünkü sonuç için içtenlikle özür dilemek istiyorum. Bunun hepiniz için ne kadar büyük anlam taşıdığını biliyorum. Bu sadece benim hayalim değil, aynı zamanda her Beşiktaş taraftarının da hayaliydi. Şu an bile yaşananlara inanmak ve bunu kabullenmek benim için hâlâ çok zor.” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK BİLİNCİ

Futbolcu, “Bu formayı giydiğim ilk günden beri hedefim her zaman şampiyonluklar için savaşmak ve taraftarlarımızı gururlandırmak oldu. Beşiktaş’ta oynamak ve 9 numaralı formayı giymek benim için bir onur, aynı zamanda da büyük bir sorumluluk. Bu konumda olmanın hayalini kuran sayısız oyuncu olduğunu biliyorum ve bunu asla sıradan bir şey olarak görmüyorum.” diye belirtti.

ZOR GECELERİN ETKİSİ

Oh, sözlerini, “Dün gece kişisel olarak benim için en zor gecelerden biriydi. Üzerimde büyük bir sorumluluk hissediyorum çünkü bu kulübün başarıyı, taraftarlarımızın ise mutluluğu hak ettiğini biliyorum. Her hafta gösterdiğiniz tutku, sadakat ve destek benim için her şey demek. Bu yüzden dün gibi anlar çok daha fazla can yakıyor.” diyerek sürdürdü.

DAHA FAZLA SAVAŞMAK

Futbolcu, kendisini daha fazla zorlayacağını vurgulayarak, “Kendimi daha fazla zorlayacağım, daha çok savaşacağım ve bu arma, bu kulüp ve hepiniz için elimde ne varsa ortaya koyacağım. Türkiye’ye büyük hayaller, büyük hırslar ve hedeflerle geldim. Buraya, bu kulüp ve onun inanılmaz taraftarlarıyla birlikte özel bir şeyler başarmak için geldim.” şeklinde ifade etti.

FUTBOLUN RUHU

Son olarak, “Futbol sadece zaferlerden ibaret değildir. Aynı zamanda acı anlarda birlikte ayakta durmak, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve daha güçlü geri dönmektir. Zor gecelerin bizi daha güçlü kılacağına gerçekten inanıyorum ve bu harika kulübe başarılar ve kupalar getirene kadar savaşmayı asla bırakmayacağım. Özellikle en zor anlarda her zaman arkamızda durduğunuz için teşekkür ederim. Desteğiniz bize güç veriyor. Birlikte yeniden ayağa kalkacağız.” şeklinde tamamladı.