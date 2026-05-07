Süresiz Nafaka Uygulaması Sonlanıyor Yeni Sınırlamalar Geliyor

12. Yargı Paketi çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmada, toplumun geniş kesimlerini etkileyen başlıkların yer alması hedefleniyor.

NAVAKA UYGULAMASINDA YENİ DÜZENLEMELER

Edinilen bilgilere göre, süresiz nafaka uygulaması sona erecek ve boşanma davalarında önemli bir adım atılıyor. Bu kapsamda, nafakanın alt sınırının 5 yıl olması planlanmakta. Uzun süreli evliliklerde ise hakime, nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak ve evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Örneğin, 20 yıllık bir evliliğin sona ermesi durumunda, 10 yıl nafaka ödenebilecek.

BOŞANMA SEBEBİ OLARAK AYRI YAŞAMA

Ayrıca, evli çiftlerin ayrı yaşamaları da boşanma sebebi sayılacak. Bu durum, boşanma süreçlerinde yeni bir dinamizm getirebilir.

DURUŞMA ARALARI ÜZERİNE YENİ DÜZENLEMELER

Yargılama süreçlerinin hızlandırılması amacıyla önemli düzenlemeler de yapılıyor. Artık hakimler, hukuki konunun tespitinde bilirkişiye başvuramayacak. Ayrıca, duruşma araları en fazla 3 ay sürecek. Eğer bir sonraki duruşma için süre 3 ayı aşıyorsa, hakim makul bir gerekçe göstermeye zorunlu olacak.

GÜNDÜZ KUŞAKLARINA YENİ DÜZENLEME

Televizyonların gündüz kuşaklarında yargılama yapıldığına dair bilgiler gelmekte. Konuyla ilgili çalışmalara başlanıldığı ifade ediliyor.

HOBİ BAHÇELERİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

Tarım arazilerinde yer alan kaçak yapılarla ilgili yeni bir yönetmelik oluşturma çalışmaları için talimat verilmişti. 100 binin üzerinde hobi bahçesi davasının bulunduğunu belirten kaynaklar, “Bu sorun çözülecek.” ifadelerini kullanıyor.

