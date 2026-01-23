Apple’ın Yeni Siri Modeli: ChatGPT ve Gemini’ye Rakip Olacak

Apple, Siri’yi güçlendirmek amacıyla özel bir yapay zeka modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu model, Google’ın Gemini teknolojisini temel alırken tamamen Apple ekosistemine optimize edilmiş bir yapıda olacak. Modelin, cihaz içi işlem kapasitesini etkin şekilde kullanarak yüksek gizlilik standartlarını koruması öngörülüyor. Bu gelişmelerle birlikte Siri’nin daha doğal bir şekilde konuşması ve bağlamı takip ederek karmaşık sorulara tutarlı yanıt vermesi hedefleniyor. Böylece Siri, ChatGPT ve Gemini ile doğrudan rekabet edebilme seviyesine ulaşacak.

SİRI, YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Apple’ın yeni planı, Siri’yi yalnızca arka planda işleyen bir sesli komut sistemi olmaktan çıkararak bağımsız bir uygulamaya dönüştürmeyi planlıyor. Bu değişim, kullanıcıların Siri ile daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlarken, yapay zekanın sürekli aktif ve görünür olmasına imkan verecek. Sonuç olarak Apple, Siri’yi “reaktif bir asistan” konumundan “proaktif yardımcı” seviyesine taşımayı amaçlıyor.

YENİ NESİL SİRI 2026’DA GELİYOR

Yeni nesil Siri’nin 2026 yılında iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu versiyonla birlikte öne çıkması beklenen özellikler ise aşağıdaki gibi sıralanıyor:

– Gelişmiş web aramaları: Karmaşık sorular için bağlamsal ve çok katmanlı yanıtlar

– Görsel üretimi: Metin tabanlı yapay zeka destekli görüntü oluşturma

– Belge özetleme: Uzun metinleri analiz ederek kritik bilgileri çıkarma

– Ekran bağlamı algısı: Kullanıcının ekranda gördüğü içeriği yorumlayıp işlem önerme

WWDC 2026’DA TANITILACAK

Rapora göre Apple, yeni Siri deneyimini WWDC 2026 etkinliğinde resmi olarak tanıtmayı planlıyor. Bu süreçte şirket, hız, gizlilik ve donanım ile sıkı entegrasyon konularına öncelik vermeyi hedefliyor. Apple’ın nihai amacı, Siri’yi yalnızca komut alan bir sesli asistan olmaktan çıkararak, sürekli iletişim halinde olan akıllı bir yapay zeka platformuna dönüştürmek.