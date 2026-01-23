İmamoğlu’nun Diploma İptaline Dava Reddedildi

İMAMOĞLU’NA DİPLOMA DAVASINDA RED

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne başlattığı diploma iptali davasında, mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun diploma iptali için açtığı davayı oybirliği ile reddetti. Verilen karar doğrultusunda istinaf başvurusu yapma hakkı da mevcut.

DİPLOMA İPTALİNE GİDEN SÜREÇ

Geçen yıl 18 Mart tarihinde Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında kritik bir gelişme yaşandı. Bu gelişme, İmamoğlu ile beraber 28 kişinin İstanbul Üniversitesi’nden elde ettikleri lisans diplomalarının iptal edilmesiyle sonuçlandı. İmamoğlu, 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmış olup, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi’nin İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olmuştu. Ekrem İmamoğlu, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans tezini de tamamladı.

TUTUKLAMA VE İPTAL SÜRECİ

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, anılan iptal kararını 1990 yılında gerçekleştirilen usulsüz yatay geçiş iddialarına dayandırmıştı. Bu kararın alınmasının ardından, Ekrem İmamoğlu, gözaltına alınmış ve 23 Mart tarihinde yolsuzluk iddialarıyla ilgili sürdürülen soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun avukatları ise, diploma iptaline karşı 6 Mayıs 2023 tarihinde dava başvurusunda bulunmuştu. Bu süreçte, mahkeme, İstanbul Üniversitesi’ne yazarak, iptal kararının dayanağı olan belgeleri talep etmişti. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edilmişti.