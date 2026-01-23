İstanbul’da Kafes Dövüşçüsünden Suç Örgütü Talimatı

istanbul-da-kafes-dovuscusunden-suc-orgutu-talimati

İstanbul’da “Daltonlar” adıyla bilinen suç örgütünün silahlı saldırı talimatları verdiği ve para istediği öne sürülen Türkmenistan uyruklu kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov gözaltına alındı.

AZERBAYCAN’DAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız döneminde silahlı çetelerle etkili bir mücadele yürütüyor. Bu bağlamda, yeni nesil suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen önemli bir operasyon sonucunda “Dalton” suç örgütünün üyesi olan “Dalton İntizar” kod adlı İntizar Babaniyazov, Azerbaycan’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

MALTEPE’DE CEZAEVİNDE

Türkmenistan vatandaşı ve profesyonel kafes dövüşçüsü olan İntizar Babaniyazov, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Burada tutuklanan Babaniyazov, Maltepe Cezaevi’ne konuldu.

ÖRGÜT ADINA PARA İSTEDİ

İntizar Babaniyazov’un, Daltonlar suç örgütünün yurtdışı yapılanmaları çerçevesinde görüntülü ve sesli aramalar yaparak, insanlardan tehdit ederek “Daltonlar” adına para talep eden kişiler arasında yer aldığı bildiriliyor.

