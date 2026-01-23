Apple Siri’yi Güçlendiriyor: Yeni Yapay Zeka Modeli Geliştiriliyor

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre Apple, Siri’yi güçlendirmek amacıyla Google’ın Gemini teknolojisi üzerine inşa edilen ve tamamen Apple ekosistemine özel optimize edilmiş bir yapay zeka modeli geliştiriyor. Bu modelin, cihaz içi işlem kapasitesini daha etkin kullanarak yüksek gizlilik standartlarını koruyacağı ifade ediliyor. Böylece Siri’nin doğal bir şekilde konuşabilmesi, bağlamı daha iyi takip edebilmesi ve karmaşık sorulara tutarlı yanıtlar verebilmesi hedefleniyor. Sonuç olarak, Siri, doğrudan ChatGPT ve Gemini gibi rakipleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşacak.

SİRI’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Geliştirilen yeni planda Siri, arka planda çalışan bir sesli komut özelliği olmanın ötesine geçecek. Apple, Siri’yi ekosistem içerisinde bağımsız bir uygulamaya dönüştürmeyi düşünüyor. Bu değişim, kullanıcıların Siri ile daha fazla etkileşimde bulunmasını sağlayacak ve yapay zekanın sürekli aktif ve görünür olmasını mümkün kılacak. Böylelikle Apple, Siri’yi “reaktif bir asistan” konumundan çıkararak “proaktif yardımcı” konumuna taşımayı amaçlıyor.

2026’DAN İTİBAREN YENİ ÖZELLİKLER BEKLENİYOR

Yeni nesil Siri’nin, iOS 27, macOS 27 ve iPadOS 27 ile birlikte 2026 yılında kullanıma sunulması bekleniyor. Gelişmesi öngörülen bazı özellikler ise şöyle sıralanıyor: Gelişmiş web aramaları: Karmaşık sorulara bağlamsal ve çok katmanlı yanıtlar, Görsel üretimi: Metinlerden yapay zeka destekli görüntü oluşturma, Belge özetleme: Uzun metinleri analiz ederek kritik bilgileri çıkarma, Ekran bağlamı algısı: Kullanıcının ekranda gördüğü içerikleri yorumlayarak işlem önerme.

WWDC 2026’DAN RESMİ DUYURU PLANLANIYOR

Rapora göre, Apple, yeni Siri deneyimini WWDC 2026’da resmi bir şekilde tanıtmayı düşünüyor. Şirket bu süreçte üç temel başlığa önem veriyor: Hız, Gizlilik ve Donanımla sıkı entegrasyon. Apple’ın nihai hedefi, Siri’yi yalnızca komut alan bir sesli asistan olmaktan çıkarmak ve kullanıcılarla sürekli iletişim hâlinde olan akıllı bir yapay zeka platformuna dönüştürmek.

