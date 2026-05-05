Apple Türkiye’den Ürünlere Yeni Zam Uygulandı

Geçtiğimiz eylül ayında tanıtılan iPhone 17 serisinin tanıtımında 41,20 lira civarında olan dolar kuru, günümüzde 45,22 lira seviyelerine ulaştı. Tanıtım sonrasında döviz kurlarında meydana gelen yaklaşık yüzde 10’luk artışın ardından, Apple Türkiye ürünlerinin fiyatlarını güncelleme kararı aldı.

YÜZDE 10’LUK ZAM

Bugünden itibaren devreye alınan yeni fiyat düzenlemesi ile en çok tercih edilen iPhone modelleri ve AirPods kulaklıklar, ortalama yüzde 10 civarında zam ile kullanıcıların beğenisine sunuldu.

ZAMLI İPHONE 17 SERİSİ FİYATLARI

Yeni düzenlemeyle birlikte iPhone 17 serisinin fiyatları şu şekilde güncellendi:

– iPhone 17 (128 GB): 77.999 TL’den 84.999 TL’ye

– iPhone Air (256 GB): 97.999 TL’den 107.999 TL’ye

– iPhone 17 Pro (256 GB): 107.999 TL’den 119.999 TL’ye

– iPhone 17 Pro Max (256 GB): 119.999 TL’den 132.999 TL’ye yükseldi.

ZAMLI AİRPODS FİYATLARI

AirPods ürünlerinde de yapılan zamlar ile fiyatlar şu şekilde güncellendi:

– AirPods 4: 7.999 TL’den 8.999 TL’ye

– AirPods Pro 3: 13.999 TL’den 15.499 TL’ye yükseldi.