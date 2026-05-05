Çalhanoğlu’ndan Şampiyonluk Coşkusu Dansı

İTALYA’DA ŞAMPİYONLUK GÜNÜ

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde lider konumda bulunan Inter, sezonun bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Inter, 35. haftada sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Milano temsilcisi, mücadelenin 45+1. dakikasında Marcus Thuram’ın ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın attığı gollerle 2-0 galip gelerek önemli bir başarıya imza attı.

Bu sonuçla birlikte puanını 82’ye çıkaran Inter, en yakın rakibi Napoli ile arasındaki puan farkını 12’ye yükseltip, tarihlerindeki 21. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KUTLAMA RÜZGARI

Hakan Çalhanoğlu, 2023-2024 sezonunun ardından Serie A’da ikinci kez şampiyonluk coşkusu yaşadı. Maç sonrasında paylaşılan dans videosu ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Milano’da Inter’in Parma’yı mağlup edip 21. kez lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından, taraftarlar şehir merkezinde coşkuyla kutlamalar gerçekleştirdi. Maç sonrası San Babila Meydanı, Sforza Kalesi ve Duomo çevresinde toplanan taraftarlar, bayraklar eşliğinde meşaleler yakarak etkinlikler düzenledi.

ÇALHANOĞLU’NUN KUPA KOLEKSİYONU

2025/26 Inter (Serie A)

2023/24 Inter (Serie A)

2023/24 Inter (İtalya Süper Kupa)

2022/23 Inter (İtalya Süper Kupa)

2022/23 Inter (İtalya Kupası)

2021/22 Inter (İtalya Kupası)

2021/22 Inter (İtalya Süper Kupa)

ŞAMPİYONLUK DANSI

From 🇹🇷 to the dance floor 🕺 pic.twitter.com/kb3bU07EaJ

— Inter ⭐⭐ (@Inter) May 4, 2026

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

