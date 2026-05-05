Sivasspor’da Olağan Kongre Tarihi Belirlendi

Sivasspor Kulübü, olağan kongresinin 19 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, olağan genel kurul toplantısının 19 Mayıs Salı günü saat 18.00’de Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

GENEL KURULUN DETAYLARI

İlk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı takdirde, genel kurulun 26 Mayıs’ta aynı yer ve saatte tekrarlanacağı ifade edildi. Açıklamada, “Genel kurul toplantısında kulübümüzün idari ve mali durumu değerlendirilerek, gelecek döneme ilişkin önemli kararlar alınacaktır. Kulübümüzün geleceği açısından büyük önem taşıyan genel kurul toplantısına tüm üyelerimizin katılımını rica eder, bilgilerinize sunarız.” şeklinde ifadelere yer verildi.