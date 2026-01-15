Apple Yapay Zeka Sunucu Çipini Seri Üretime Hazırlıyor

apple-yapay-zeka-sunucu-cipini-seri-uretime-hazirliyor

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI HIZLANIYOR

Yapay zeka teknolojileri son yıllarda önemli bir hız kazanırken, Apple bu alandaki yatırımlarını artırarak altyapı çalışmalarına yöneliyor. Teknoloji devi, rakipleriyle rekabet edebilmek adına kendi geliştirdiği yapay zeka sunucu çipinin bu yıl seri üretime geçeceği bilgisini verdi.

SERİ ÜRETİM 2026’DA BAŞLIYOR

Öne çıkan analistlerden Ming-Chi Kuo’nun resmi açıklamalarına göre, Apple’ın özel yapay zeka sunucu çipinin seri üretimine 2026 yılının ikinci yarısında başlanacak. Şirketin kendi veri merkezlerinin inşasını ve operasyonel faaliyetlerine 2027 yılında başlayacağı düşünülüyor. Bu zaman çizelgesi, Apple’ın 2027 yılında cihaz içi yapay zeka talebinde önemli bir artış beklediğini ortaya koyuyor.

DİŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA HEDEFİ

Apple, iPhone ve diğer ürünlerinde kullandığı Apple Silicon işlemcilerindeki başarıyı sunucu tarafına da taşımak ve dışa bağımlılığı azaltmak istiyor. Geçtiğimiz ekim ayında tanıttığı M5 çipi ile Vision Pro gibi yeni cihazlarına güç veren Apple, henüz yeni sunucu çipi hakkında teknik detayları açıklamamış olsa da bu adımın, şirketin yapay zeka alanındaki mücadeleye güçlü bir destek sağlayacağını gösterdiği belirtiliyor.

