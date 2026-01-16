Ara Tatil Uygulamaları İçin Yeni Değerlendirmeler Yapılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den tatil düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalar geldi. “Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz” diyen Tekin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Analizlerimizi yapıyoruz” ifadesini kullandı. Tekin, aldıkları tüm kararların arkasında kapsamlı bir alan araştırması ve istişare sürecinin olduğunu belirtti.

ARALIK TATİLLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ara tatillerin tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Tekin, “Bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz” dedi. Eğitim öğretim dairelerinden ve izleme değerlendirme daire başkanlıklarından bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bazı kişilerin ifadelerinin alındığı şekilde değerlendirilmesinin art niyetli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Eğitim paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Tekin, “Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz” şeklinde belirtti. Henüz bir karar verilmediğini kaydeden Tekin, bu konunun gündemlerinde olmaya devam ettiğini vurguladı.