Ara Tatil Uygulamaları İçin Yeni Değerlendirmeler Yapılıyor

ara-tatil-uygulamalari-icin-yeni-degerlendirmeler-yapiliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den tatil düzenlemeleri hakkında önemli açıklamalar geldi. “Biz 2023’ten itibaren attığımız her adımı öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla, velilerle, kamuoyundaki paydaşlarımızla istişare halinde yürütmeye çaba sarf ediyoruz” diyen Tekin, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Analizlerimizi yapıyoruz” ifadesini kullandı. Tekin, aldıkları tüm kararların arkasında kapsamlı bir alan araştırması ve istişare sürecinin olduğunu belirtti.

ARALIK TATİLLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Ara tatillerin tartışma konusu olduğuna dikkat çeken Tekin, “Bu bahsettiğim paydaşlarımızdan karşı olanlar var, taraftar olanlar var. Biz de bununla ilgili analizlerimizi yapıyoruz” dedi. Eğitim öğretim dairelerinden ve izleme değerlendirme daire başkanlıklarından bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Ayrıca, bazı kişilerin ifadelerinin alındığı şekilde değerlendirilmesinin art niyetli bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

GÜNDEMDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Eğitim paydaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Tekin, “Biz eğitimin bütün paydaşlarıyla, öğretmen arkadaşlarımızla, öğrenci arkadaşlarımızla zaten konuşuyoruz, pedagojik ve akademik anlamda bunun artılarını ve eksilerini tartışıyoruz ama diğer paydaşlarla da görüşüyoruz” şeklinde belirtti. Henüz bir karar verilmediğini kaydeden Tekin, bu konunun gündemlerinde olmaya devam ettiğini vurguladı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Oya Oğuz’un İlk EP’si Eşik Yayınlandı

Bağımsız sanatçı Oya Oğuz, "Eşik" adlı ilk EP’sini müzikseverlerle buluşturdu. Çalışma, üç şarkıdan oluşuyor ve Panda Production London tarafından yayımlandı.
Gündem

Türkiye Magic Festival İstanbul’da Sihir Dolu İki Gün Sunuyor

Türkiye Magic Festival, 24-25 Ocak 2026'da Trump Sahne’de gerçekleşecek. FISM standartlarında düzenlenecek bu etkinlik, sihir sanatının uluslararası tanıtımına ev sahipliği yapacak.
Gündem

Muratbey Geri Dönüşüm Projesi ile Tüketicileri Ödüllendiriyor

Muratbey, "Kazandıran Peynirler" projesiyle tüketicileri geri dönüşüm sürecine dahil ederek çevreye katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje, Boğaziçi Çevre Ödülleri’nde ödül kazanmış bir altyapı ile hayata geçirildi.
Gündem

Çobantur Logistics Markasıyla Lojistikte Yeni Dönem Başladı

Tecrübeli lojistik şirketi BOLTAS, adını Çobantur Logistics olarak değiştirerek yoluna devam ediyor. 2026 hedefleri arasında dijital dönüşüm ve Avrupa’da stratejik satın almalar bulunuyor.
Gündem

Karaismailoğlu’ndan Fahiş Site Aidatlarına Önemli Düzenleme

TBMM Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, fahiş site aidatlarını hedefleyen kanun teklifinde, aidat artışının site sakinlerinin onayına bağlı olacağını açıkladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.