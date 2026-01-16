BBC’nin YouTube İle Büyük İçerik Anlaşması

bbc-nin-youtube-ile-buyuk-icerik-anlasmasi

Birleşik Krallık kamu yayıncısı, YouTube ile önemli bir içerik anlaşması yaparak platforma özel programlar üretme kararı aldı. Görüşmelere yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, bu yeni içerikler YouTube için tasarlanacak ve ardından İngiliz yayıncının kendi iPlayer ve Sounds platformlarında da yer alacak. Anlaşmanın, en geç gelecek hafta resmi olarak duyurulabileceği ifade ediliyor. Bu hamle ile Birleşik Krallık dışındaki yayınlarında reklam gösterimi yaparak ek gelir sağlama hedefleniyor; böylece kurumun finansmanının büyük bölümünü oluşturan lisans ücretlerinden gelen gelir de desteklenmiş olacak.

REKLAM GELİRİ YOK

Birleşik Krallık içinde, kamu hizmeti yayıncılığı çerçevesinde yayınladığı içeriklerden reklam geliri elde etmeyen kamu yayıncısı, daha önce YouTube’u yalnızca programlarının tanıtımı amacıyla fragmanlar ve kısa klipler paylaşmak için kullanıyordu. Yapılan bu anlaşma, BBC’nin daha genç izleyici kitlesini çekme ve elde tutma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Görüşmelere yakın kaynaklar, YouTube için üretilecek içeriklerin genç kitleleri hedefleyeceğini belirtiyor. Bu anlamda, BBC Three tarzı yapımların yanı sıra çocuk programları ve spor odaklı içerikler de öne çıkacak. Ayrıca, haber formatlarının da YouTube platformu için özel olarak geliştirileceği bildirilmekte.

YOUTUBE REKABETİ ARTTI

Bu adım, sosyal medya üzerindeki yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadeleye yönelik çabaların bir parçası olarak da değerlendiriliyor. Öne çıkan verilere göre, Aralık ayında Birleşik Krallık’ta YouTube izleyici sayısı ilk kez BBC’nin tüm kanallarının toplamını geçti. Aralık ayı boyunca, televizyonlar, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar üzerinden yaklaşık 52 milyon kişi YouTube izlerken, BBC izleyici sayısı ise 51 milyonun altında kaldı. Bu veriler, en az üç dakika izleme süresine sahip olan izleyiciler baz alınarak hesaplandı. Genç izleyicilerin çoğunlukla YouTube uygulamasını internete bağlı televizyonlar üzerinden kullandığı gözlemleniyor. Bu durum, YouTube’u geleneksel yayıncılar için daha doğrudan bir rakip haline getiriyor.

ORTAKLIKLARIN ARTACAĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Birçok medya yöneticisi, daha fazla ortaklığın ve birleşmelerin kaçınılmaz olduğuna inanıyor. Örnek olarak, Netflix’in Fransız ticari yayıncı TF1 ile isteğe bağlı içeriklerin platformda yer almasına yönelik bir anlaşma yaptığı dikkat çekiyor. Birleşik Krallık’ta ITV ve Comcast’a ait Sky’ın, YouTube gibi platformların yükselen etkisini gerekçe göstererek 1,6 milyar sterlinlik planlanan birleşmeleri için rekabet otoritelerinden onay talep edecekleri öngörülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

