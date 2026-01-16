Dink Ailesinin İtirazı Kesin Olarak Reddedildi

Hrant Dink DAVASINDAKİ ZAMAN AŞIMI KARARI YOLUNDA İLERLİYOR

Gazeteci Hrant Dink’in 2007 yılında Agos gazetesi önünde yaşamını yitirmesine ilişkin davamda, tetikçi Ogün Samast ile birlikte yargılanan sanıklar hakkında alınan “zaman aşımı” kararı kesinleşme aşamasına doğru ilerliyor. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Dink ailesinin bu karara itirazını reddetmiş durumda. Üst mahkeme, Dink ailesinin sanıklara yöneltilen “silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüt adına suç işleme” suçundan doğrudan zarar görmediğine ve bu nedenle davaya katılma haklarının olmadığına dikkat çekti. Kararda, yapılan itirazın “sıfat yokluğu” gerekçesiyle geri çevrildiği ifade edildi.

SİVİL SANIKLAR HIZLA YARGILANDI

Cinayetin ardından sivil sanıkların yargı süreci oldukça kısa bir zamanda başlatılırken, kamu görevlilerine yönelik davanın ise ancak 2015 yılında açıldığı kaydediliyor. Bu davadaki yargılama devam etmekte olduğu sırada, Ogün Samast ve Trabzon Pelitli bağlantılı bazı sanıklar hakkında açılan ayrı dosyada, zaman aşımı meselesi öne çıkmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ocak 2025’te Samast’ın da içinde bulunduğu yedi sanık açısından davanın düşmesine karar vermişti. Dink ailesi ile birlikte davada katılan konumunda bulunan Cumhurbaşkanlığı da zaman aşımı karara yönelik itirazda bulunmuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Ancak istinaf mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı’nın söz konusu suçlamalar doğrultusunda davaya katılma ve hükmü istinaf etme yetkisinin bulunmadığına karar vererek bu başvuruyu da reddetti. Sanık avukatlarının yaptığı istinaf talepleri de aynı sonuca ulaşarak geri çevrildi. “Sıfat yokluğu” gerekçesiyle reddedilen başvuruların bir kısmı üst ceza dairesine, esastan reddedilenler ise Yargıtay’a yollanacak. Alınan karar, Hrant Dink cinayetine ilişkin yargı sürecinde zaman aşımı ve mağdur sıfatı ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.