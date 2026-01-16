Ford Ve BYD: Hibrit Araç Pilleri İçin Görüşmeler Devam Ediyor

Ford ve BYD GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRÜYOR

Ford ve BYD, hibrit araç pilleri konusunda işbirliği için görüşmelerine devam ediyor. Bu kapsamda, ABD dışındaki fabrikalara yönelik tedarik seçenekleri masada yer alıyor. Ancak, anlaşmanın henüz netleşmediği ifade ediliyor. ABD merkezli otomobil üreticisi Ford Motor, belirli hibrit araç modelleri için Çinli BYD’den pil temin etmeyi amaçlayan görüşmeler yürütüyor. İki şirket, anlaşmanın detaylarını hâlâ tartışıyor ve pilot tedarikinin Ford’un ABD dışındaki tesislerinde yapılması gibi alternatifler mevcut durumda. Ancak, görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı aktarılıyor.

ÇİN’İN PİYASADAKİ ETKİSİ

Bir haber kaynağına göre, BYD, Çin’in en büyük otomobil üreticisi olarak uygun maliyetli ve yüksek teknolojiye sahip araçlar üretimi ile ABD otomotiv endüstrisinde kaygılar yaratıyor. Ford, elektrikli araç üretiminden kısmen geri çekilirken hibrit modellere daha fazla ağırlık vermeyi planlıyor ve bu noktada yüksek kaliteli pil tedarikine ihtiyacını artırıyor. Ford sözcüsü, “Çok sayıda şirketle farklı konularda görüşüyoruz” derken, BYD’nin konuya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadığı dikkati çekiyor.

HİBRİT ARAÇLARA YOĞUNLAŞMA

BYD, hibrit araçlar için pil üretiminde köklü bir deneyime sahip. Şirket, bağlantılı olduğu pillerin büyük bir kısmını Çin’de üretse de, Güneydoğu Asya, Avrupa ve Brezilya gibi piyasalarda kapasite artırımı yapmaya odaklanıyor. Geçtiğimiz yıl, BYD’nin pil sevkiyatları %47 artışla 286 gigawatt saate ulaştı. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret danışmanı Peter Navarro, bu görüşmelere yönelik sert eleştirilerde bulundu. Navarro, sosyal medya üzerinden “Ford, aynı anda Çinli rakibin tedarik zincirini güçlendirmek ve aynı zincire karşı daha savunmasız hale getirmek mi istiyor? Burada ne yanlış gidebilir ki?” ifadelerine yer verdi.

Hedeflerinin Hibrit Araçlar Olduğu Belirtiliyor

Ford, geçtiğimiz ay elektrikli araç üretiminden kısmen çekileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede, 19,5 milyar dolar kadar bir maliyet beklediklerini vurguladı. Şirket, 2030’a kadar küresel satışlarının yaklaşık yarısının hibrit, uzun menzilli hibrit ve elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. Ford’un hibrit ve benzinli araç alternatiflerini artırma planları bulunuyor, bu nedenle yeterli pil tedarikine ihtiyaç duyuyor.

REKABET STRATEJİLERİ

Bazı ABD’li otomobil üreticileri, yabancı pil üreticileriyle işbirliklerine sahiptir. Ford ve GM, Güney Koreli firmalarla ortaklıklar yürütüyor. Ayrıca, Ford’un Marshall, Michigan’da yeni bir pil fabrikası kurma çalışmaları devam ediyor. Burada, Çinli CATL teknolojisi ile maliyetleri düşürmeyi amaçlıyor. Ford’un yönetici ekibi, BYD gibi rakiplerin ABD otomotiv pazarında potansiyel tehdit oluşturduğunu belirtiyor. Şirket, yeni hedefi olan 30.000 dolarlık elektrikli pickup ile rakipleri ile rekabet edebilmek için çabalarını artırıyor.

HİBRİT SATIŞLARINDA KAYDA DEĞER ARTIŞ

Ford ve BYD, daha önce de Çin’de işbirliği gerçekleştirmişti; 2020 yılında Ford, BYD pillerini Çin’deki ortak girişimi Changan için kullanmaya başlamıştı. Ayrıca, BYD, diğer bölgelerde de pil sağlamayı önermişti. ABD’deki elektrikli araç pazarında yaşanan duraklama ile birlikte, tüketicilerin hibrit araçlara daha hızlı yönelmesi bekleniyor. Ford, hibrit satışlarını geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde %18 artırarak yaklaşık 55.000 adede çıkardı. Detroit Otomobil Fuarı’nda CEO Jim Farley, F-150 hibrit modelinin başarısına vurgu yaparak, hibrit ve uzun menzilli araç yelpazesini genişletmek amaçlı hedeflerini dile getirdi. Farley, “Mesajımız çok basit: Amerikalılara seçim hakkı sunuyoruz” dedi.