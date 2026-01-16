Serdar Öktem’e Yapılan Silahlı Saldırının Görüntüleri Yayınlandı

serdar-oktem-e-yapilan-silahli-saldirinin-goruntuleri-yayinlandi

İSTANBUL’DA SİLAHLI SALDIRI: BİR AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da avukat Serdar Öktem, 6 Ekim tarihinde otomobiliyle Şişli Büyükdere Caddesi yönünde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Öktem, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili olarak, 6 saniyelik saldırı anının görüntüleri gün yüzüne çıktı. Bu kısa süre zarfında gerçekleşen silahlı saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve izleyenleri dehşete düşürdü.

