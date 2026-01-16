İstanbul’da Avukat Öktem’e Silahlı Saldırı Görüntüleri Yayınlandı

İSTANBUL’DA KAÇIRMA OLAYI

İstanbul’un Şişli ilçesi Zincirlikuyu’da meydana gelen olayda, 6 Ekim 2025 tarihinde saat 16:15 sıralarında avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırganların kimlikleri S.Ö, E.P, M.K, C.Ü. ve S.A. olarak belirlendi. Şüphelilerin kaçtığı araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi’ndeki ormanda terk edilmiş halde bulundu ve ekiplerce eşkal bilgileri doğrultusunda yakalandı.

ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI

Edinilen bilgilere göre, saldırganların taksiyle olay yerinden kaçtıkları belirlendi. Bu tespit sonucunda, taksi Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inen şüphelilerin ağaçlar arasına kaçması sonrasında yapılan izleme sonucu yakalanmamız sağlandı. Olayda ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet Kalaşnikof tüfek ve 2 tabanca yer aldı.

GÖZALTINDAKİLER ARTIK ARTIKLANIYOR

Arama çalışmaları neticesinde, 2’si 18 yaşından küçük olmak üzere toplamda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca onlara yardımcı olduğu düşünülen bir kişi de yakalandı. Emniyet güçleri tarafından gerçekleştirilen aramalarda, 2 adet Kalaşnikof tüfek, 2 tabanca, kar maskesi ve eldiven gibi ekipmanlar ele geçirildi. Böylece toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı.

TUTUKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Yürütülen çalışmalarda, saldırı ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen H.Ö, Y.K., M.B., D.Y., E.K., F.E. ve S.A.S. isimli kişiler de gözaltına alındı. Bu durum sonucunda toplamda 9 kişi tutuklandı. Emniyetteki işlemler tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Şüphelilerin 9’u tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından, Serdar Öktem’in aracında seyir halindeyken başka bir aracın trafikte durduğu anlar elde edildi. Araçtan inen şüphelilerin uzun namlulu silahlarla 6 saniye içinde ateş açarak kaçtıkları kaydedildi. Söz konusu görüntüler, olaya dair korkunç anları gün yüzüne çıkardı.