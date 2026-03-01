Ara Tatil Uygulaması Değişecek Mi Açıklaması Geldi

Okullarda ara tatil uygulaması sona erecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir televizyon programına katılarak bu konuya açıklık getirdi. Bakan Tekin, “Ara tatilleri kaldırmak deyince çocuklar, gençler sanki okula eklenecek gibi anlıyorlar.” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Eylül ayında okulların açılışının ileri tarihe ertelenebileceğini belirten Bakan Tekin, “Yine 180 iş günü okullar devam edecek, yine öğretmenlerimiz iki ay tatil yapacak. O aradaki tatil kısmı buraya eklenebilir.” ifadelerini kullandı.