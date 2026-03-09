Araç Sahipleri Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Karayolları Trafik Kanunu’nda gerçekleştirilen değişiklikler doğrultusunda, 27 Şubat tarihinden itibaren araçlarında standart dışı plaka olarak bilinen ‘Amerikan Pres Plaka’ (APP) takılı olan sürücülere ceza uygulanmaya başlanmıştı. Bu plakalara yönelik olarak 140 bin lira ceza, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle alınması ve aracın 30 gün boyunca trafikten men edilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağı açıklanmıştı. Ancak kısa süre önce, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla, denetimler için bir geçiş dönemi uygulaması başlatıldığı bildirildi.

DENETİMLERDE GEÇİŞ DÖNEMİ

1 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak denetimlerin sadece bilgilendirme ve rehberlik amacı taşıyacağı, bu süreçte sürücülere ceza verilmeyeceği ifade edildi. Bu açıklamanın ardından sürücüler, plakalarını standart hale getirmek amacıyla plaka basım atölyelerine akın etmeye başladılar.

KUYRUKTA BEKLEYEN ARAÇ SAHİPLERİ

Alınan yeni bilgileri duyan vatandaşlar, gerekli belgeler ve ceza ödemelerini yaptıktan sonra bağlı bulundukları ilin şoförler odasına yöneldiler. Yüksek ceza miktarı nedeniyle işlemlerini hızlandırmak isteyen yüzlerce kişi, Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

SIRA BEKLEYENLERİN ŞİKAYETLERİ

Sırada bekleyenlerden Mustafa Şen, “3 saat 15 dakikadır sırada bekliyorum” diyerek, “Saat şu an 13.40, biz 10.25’te buraya geldik. Mağdur değiliz desek yalan olur. Parasında değilim ama kaç saattir bu şekilde bekliyoruz. Gençler bir yana, yaşlılar da var. Randevulu sistemle bu işlemler halledilebilirdi” şeklinde konuştu.

Sırada bulunan diğer bir vatandaş Halil Taş, “Sabah saat 09.00’dan beri sırada bekliyoruz. Bu ramazan vakti mağdur edildik. 2026 yılına kadar ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu kadar insanın eziyet çekmesine neden olan şey, sadece bir kişinin çalıştığı bir gişe mi? Vicdan, merhamet, o kadar kişi burada varken bu kadar saat beklemek zorunda mıyız?” ifadelerini kullandı.