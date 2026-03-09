BMW Yeni i3 Elektrikli Sedanı Tanıtmaya Hazırlanıyor

Alman otomotiv şirketi BMW, ikonik 3 Serisi’nin tamamen elektrikli versiyonu olan yeni i3 modelinin global lansmanı için geri sayım yapıyor. Yeni nesil portföyünün ikinci üyesi olarak öne çıkan bu elektrikli sedan, 18 Mart’ta gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte otomobil meraklılarının beğenisine sunulacak.

TASARIMDA MODERN YAKLAŞIM

Yeni i3 modeli, geleneksel dikey ızgaralar yerine farlarla birleştirilmiş geniş böbrek ızgaralara sahip yenilikçi bir ön tasarım ile dikkat çekiyor. Bu tasarım anlayışı, markanın 2023’te tanıttığı Vision Neue Klasse konseptindeki çağdaş çizgileri başarılı bir şekilde yansıtıyor.

BMW, tamamen elektrikli i3 modelinin yanı sıra içten yanmalı motorla donatılmış standart 3 Serisi modelini de yeni bir tasarım ile satışa sunmaya devam edecek. Evrim geçiren CLAR platformunu kullanan bu standart model ile özel elektrikli platforma sahip i3’ün, 2030’lu yıllara kadar pazardaki varlıklarını sürdürmesi hedefleniyor. Elektrikli sedanın iç mekanında geleneksel tuşların kaldırılarak, neredeyse tamamen düğmesiz bir konsol düzenine geçiş yapılması planlanıyor. Araçta kullanıcıyı karşılayacak olan 17,9 inçlik büyük bir dokunmatik ekran ve boydan boya uzanan yenilikçi bir panoramik gösterge paneli yer alıyor.