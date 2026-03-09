Fransa’dan ABD ve İsrail’e Yaptırım Çağrısı

İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’nin desteğiyle İran’a karşı başlattığı saldırıya Avrupa’dan gelen tepkiler sürüyor. Fransa’nın önceki başbakanı Dominique de Villepin, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik askeri eylemlerinin “gerçek ve somut sonuçlar” doğurması gerektiğini ifade ederek, uluslararası toplumun yaptırım gibi çeşitli önlemler alması çağrısında bulundu.

ULUSLARARASI HUKUKA DİKKAT!

BFM TV’ye verdiği röportajda Villepin, uluslararası hukuka aykırı müdahalelerde bulunan ülkelerin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Villepin, “Gayrimeşru ve yasa dışı bir müdahalede bulunan her ülke, yıktığını yeniden inşa etmenin bedelini ödemelidir. Yıkarsanız, onarırsınız.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Trump ve Netanyahu’nun İran’a yönelik kararlarının “gerçek ve somut sonuçları olması gerektiğini” belirterek bunun için uluslararası bir mekanizma oluşturulmasını önerdi.

BM’DEN ÇÖZÜM BEKLENİYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin mevcut tıkanıklığını ele alan Villepin, sorunun çözümünde BM Genel Kurulu’nun rol alması gerektiğini dile getirdi. Villepin, “Benim önerim, Güvenlik Konseyi’nin kilitlendiği bir ortamda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla bir tazminat ilkesinin oluşturulmasıdır.” dedi.

İSRAİL’E YAPTIRIM GEREKİYOR

Lübnan’daki saldırılarını artıran İsrail’e yönelik yaptırımların gündeme alınması gerektiğine dikkat çeken Villepin, demokratik ülkelerin bu konuda harekete geçebileceklerine inandığını belirtti. Villepin, “Demokrasilerimizin harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum ve bunu yapabilirler. Ekonomik yaptırımlar mümkündür, siyasi yaptırımlar mümkündür.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

FRANSA’YA ELEŞTİRİ: DAHA AKTİF OLMALI

Villepin, Fransa’nın Lübnan ve Orta Doğu konularında Avrupa Birliği’ni yeterince harekete geçiremediğini savundu. “Fransa fırsatı kaçırıyor, tarihi kaçırıyor.” diyen Villepin, Avrupa’nın daha güçlü bir diplomatik rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

SANCHEZ’E ÖVGÜ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında kendi üslerini kullanılmasına izin vermemesi dolayısıyla Villepin, Sanchez’i övdü. Sanchez’in bu duruşunun “Avrupa’nın onurunu kurtardığını” dile getirdi.

GERİLİM ÜST DÜZEYDE

İsrail’in son hava saldırılarında Lübnan’da 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ve binlerce kişinin yerinden edildiği bildirildi. Gerilimin, ABD ve İsrail’in İran’a karşı düzenlediği ortak saldırılarla daha da arttığı, bu saldırılarda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu 1.200’den fazla kişinin öldüğü ifade ediliyor. İran, aynı zamanda İsrail’in yanı sıra ABD’nin bulunduğu Ürdün, Irak ve Körfez ülkelerine insansız hava araçları ve füzelerle karşılık verdi.