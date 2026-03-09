Erdoğan’dan CHP’ye Sert Eleştiri ve Açıklamalar

Beştepe’de gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının karşısına geçerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİNE SERT CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında ana muhalefet partisine yönelik eleştirilerde bulunarak, “Fakat ana muhalefetin başındaki zat çıkıyor, gün aşırı yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti hükümetini içler acısı bir durumda olmakla suçluyor. Açık söylüyorum: Böyle bir sorumsuzluk, böyle bir şuursuzluk olamaz.” ifadelerini kullandı.

BATIYA SELAM ÇAKAN KİFAYETSİZLİK

Bölgedeki gerilimleri dikkate alarak boş polemiklerin peşinde koşulduğunu belirten Erdoğan, “Daha düne kadar beş dakikalık bir görüşme için muhataplarına yalvaran, batılı ülkelere sizin çıkarlarınızı en iyi biz koruruz diyerek selam çakan bir kifayetsizlikten başka türlü hareket etmesini beklemiyoruz.” dedi. Erdoğan, ana muhalefetin liderine yönelik eleştirilerinin yanı sıra uluslararası duruma da dikkat çekti.

AZİZ MİLLETİMİZİN FERASETİNE HAVALE EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli vatandaşlarım, tüm bu mücadelenin ortasında ana muhalefetin başındaki zatın, kimsenin önemsemediği ve artık kendi seçmeni dahil pek çok kişinin umursamadığı söylemlerini ibretle takip ediyoruz.” diyerek, insanların dikkatini çekmekte zorlanan eleştirilerin, doğru bir yönetim anlayışının olmadığını gösterdiğini vurguladı.

NE DEVLET NEDEN HÜKÜMET ACİZ DEĞİLDİR

Dış politika konusundaki kalıplaşmış ifadelerin yeterli olmadığını, yalnızca eleştiri ve karalama üzerine inşa edilen bir yaklaşımın tehlikeli olduğunu söyleyen Erdoğan, ne devletin ne de hükümetin asla bir aciziyet içinde bulunmadığını ifade etti. Türkiye’nin diplomaside güçlü, muktedir bir ülke olduğunu sözlerine ekledi.

KENDİ SEÇMENİNİN BİLE ÖNEMSEMEDİĞİ SÖZLER

Bir çağrıda bulunan Erdoğan, “Kendi siyasi ikbalini mensubu olduğu milletin istikbalinin önünde tutanlar, ne bizim ne de milletimizin nezdinde asla itibar göremezler.” diyerek, mevcut dönemde sorumluluk bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. “Hükümetimizin Türkiye’yi etrafını kuşatan bu ateşten koruma çabalarına destek olmuyorsanız, en azından köstek olmayın.” şeklindeki mesajıyla eleştirilerin gereksizliğine dikkat çekti.

TEK BİR İNSANIMIZIN KILINA ZARAR GELMESİNİ İSTEMİYORUZ

Erdoğan, hükümetin, 28 Şubat’tan bu yana kendini hazır tutarak tüm birimlerle teyakkuz halinde olduğunu belirtti. “Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzak tutmaktır.” diyerek, halkın güvenliğini sağlamanın en büyük hassasiyeti olduğunu ifade etti.

İLK GÜNDEN BERİ YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ İÇİNDEYİZ

Bölgedeki krizlerin çözümüne yönelik diyalog çağrısını yineleyen Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği içinde olunduğunu belirtti. Türkiye’nin hakkın, adaletin ve uluslararası hukukun yanında olduğunu ifade etti.

EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK

Cumhurbaşkanı, piyasalara yönelik aldıkları önlemleri de sıraladı. Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı vatandaşları korumak için eşel mobil sisteminin devreye alındığını bildirdi.

İHTİYAÇ DUYULAN TÜM ADIMLARI ATIYORUZ

Son olarak, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Türkiye’nin üretimlerini kapsayan menşe şartlarını içeren son taslağını doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiren Erdoğan, geleceğe dair umutların arttığını sözlerine ekledi.