Gazze’deki Ölümler: Hayatını Kaybeden Gazeteciler 261’e Yükseldi

gazze-deki-olumler-hayatini-kaybeden-gazeteciler-261-e-yukseldi

Gazze’de insani dram süregeldi. Ateşkes şartlarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, Filistinlilerin hayatta kalma çabaları zorlu koşullar altında devam ediyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun bombardımanları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısına dair bilgi paylaştı.

GAZETECİLERİN CAN KAYBI 261’E ULAŞTI

Yapılan açıklamada, Katar Radyosu’nda çalışmakta olan Amal Muhammed Şamali’nin İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze’deki gazetecilere yönelik saldırıları da kınandı. Ekim 2023’ten bu yana devam eden bombardımanlar sonucunda 261 gazetecinin yaşamını yitirdiği vurgulandı ve Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılara karşı uluslararası kuruluşların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İSRAİL’İN SORUMLU TUTULDUĞU ÜLKELER

Açıklamada, İsrail ve ABD yönetimi ile birlikte, soykırıma karışan ülkeler olan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da bu insanlık suçlarından sorumlu tutulduğu ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİNDEN FAZLA

İsrail’in Ekim 2023 itibarıyla başlattığı saldırılarda, 72 bin 133 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 171 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile Kritik Telefon Görüşmesi Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmayı görüşmek üzere bir araya geldi.
Gündem

Sakarya Sahilinde Parçalanmış İHA Tespit Edildi

Karasu sahilinde parçalanmış bir İHA bulundu. Ekipler, patlayıcı madde olabileceği ihtimaliyle 400 metrelik bir alanı güvenlik çemberine aldı.
Gündem

Marmaris’teki 2 Bin Yıllık Piramit Mezarı Koruma Altına Alınıyor

Marmaris'te Helenistik döneme ait piramit şeklindeki mezarın korunması ve ziyaretçi çekmesi için yeni çalışmalar başlatıldı. Projeye Marmaris Ticaret Odası öncülük ediyor.
Gündem

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın En Yoğun Havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında günlük ortalama 1.303 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı unvanını kazandı; Amsterdam ise ikinci sırada yer aldı.
Gündem

İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’nda İfadeye Çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, İran Büyükelçisi'ni davet ederek balistik füze hakkında açıklama talep etti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.