Gazze’deki Ölümler: Hayatını Kaybeden Gazeteciler 261’e Yükseldi

Gazze’de insani dram süregeldi. Ateşkes şartlarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürürken, Filistinlilerin hayatta kalma çabaları zorlu koşullar altında devam ediyor. Gazze’deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail ordusunun bombardımanları sonucu hayatını kaybeden gazetecilerin sayısına dair bilgi paylaştı.

GAZETECİLERİN CAN KAYBI 261’E ULAŞTI

Yapılan açıklamada, Katar Radyosu’nda çalışmakta olan Amal Muhammed Şamali’nin İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. İsrail ordusunun Gazze’deki gazetecilere yönelik saldırıları da kınandı. Ekim 2023’ten bu yana devam eden bombardımanlar sonucunda 261 gazetecinin yaşamını yitirdiği vurgulandı ve Filistinli gazetecilere yönelik sistematik saldırılara karşı uluslararası kuruluşların harekete geçmesi çağrısında bulunuldu.

İSRAİL’İN SORUMLU TUTULDUĞU ÜLKELER

Açıklamada, İsrail ve ABD yönetimi ile birlikte, soykırıma karışan ülkeler olan İngiltere, Almanya ve Fransa’nın da bu insanlık suçlarından sorumlu tutulduğu ifade edildi.

TOPLAM CAN KAYBI 70 BİNDEN FAZLA

İsrail’in Ekim 2023 itibarıyla başlattığı saldırılarda, 72 bin 133 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 171 binden fazla kişinin yaralandığı bildirildi.