Cumhurbaşkanı Erdoğan İran’a Uyarılarda Bulundu

cumhurbaskani-erdogan-iran-a-uyarilarda-bulundu

Kabine toplantısı, Beştepe’de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonrasında başlayan çatışmalara bir kez daha dikkat çekti.

İRAN MAKAMLARINA GEREKLİ İKAZLAR YAPILDI

Erdoğan, bugün İran’dan fırlatılan balistik füzenin imha edilmesi ve mühimmat parçalarının Gaziantep’teki boş arazilere düştüğü konusuna değindi. “Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz. 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hâle getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı.” dedi.

SAMİMİ UYARILARIMIZA RAĞMEN PROVAKATİF ADIMLAR ATILMAYA DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı, Türkiye topraklarına ulaşmadan düşürülen ikinci füze olduğunu hatırlatarak, “Ancak burada şu hususu açık yüreklilikle ifade etmek durumundayım: Samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor. Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak, bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir.” şeklinde konuştu.

YANLIŞTA ISRAR EDİLEMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATIYORUM

Bölgedeki barış, huzur ve istikrardan yana olduklarını vurgulayan Erdoğan, “Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması, daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek, güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

