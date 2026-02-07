Hyundai İzmit Fabrikasında Elektrikli Ioniq 3 Üretimine Başlıyor

Hyundai, Türkiye’nin İzmit tesisinde tamamen elektrikli ilk modeli Ioniq 3’ün üretim hazırlıklarını devam ettiriyor. Araç, Nisan ayında Milano Tasarım Haftası çerçevesinde global olarak tanıtılacak. Ioniq 3, Ağustos 2026’da üretim hattından inerek, Eylül 2026’da Avrupa pazarında satışa sunulacak. Hyundai’nin elektrikli araçlar için tasarladığı E-GMP (Electric-Global Modular Platform) altyapısı üzerine inşa edilen bu model, İzmit fabrikasının bu platformla üretilen ilk Avrupa tesisi olmasını sağlayacak.

E-GMP ALTYAPISIYLA FARKLI SINIFLARDA ÜRETİM

E-GMP altyapısı sayesinde, İzmit tesisinde A’dan C segmentine kadar farklı sınıf ve gövde tiplerinde elektrikli araçların üretimi yapılabilecek. Beklentilere göre, bu tesis, SUV, hatchback ve sedan gibi çeşitlerin yanı sıra farklı segmentlerde elektrikli modeller üretme yeteneğine sahip olacak.

BEŞ YENİ ELEKTRİKLİ MODEL HAZIRLIĞI

Hyundai, önümüzdeki 18 aylık süreçte Avrupa pazarında beş yeni elektrikli modeli piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu modellerden üçü İzmit’te üretilecek olup, tüm araçlar B segmentinde yer alacak. Serinin ilk temsilcisi konumundaki Ioniq 3’ün yaklaşık 4,3 metre uzunluğunda ve 800 volt kapasiteli gelişmiş bir elektrik altyapısına sahip olacağı ifade ediliyor.