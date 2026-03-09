Aramco İki Petrol Sahasında Üretimi Kısıtladı

Suudi Arabistan’a ait olan devlet petrol şirketi Aramco’nun, artan askeri gerginlik ve Hürmüz Boğazı’ndaki olumsuzluklar sebebiyle iki petrol sahasında üretim kısıntısına gittiği bildirildi.

ÜRETİM KISINTISI KARARI

Edinilen bilgilere göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nda yaşanan ulaşım sıkıntıları nedeniyle Aramco, bazı sahalarda petrol üretimini düşürmeye karar verdi. Fakat hangi sahaların etkilendiği veya ne kadar bir kısıntı yapıldığıyla ilgili kesin bilgiler verilmedi. Aynı zamanda, Aramco’nun ham petrol sevkiyatlarının bir kısmını Kızıldeniz’de yer alan Yanbu Limanı’na yönlendirdiği öğrenildi.

BÖLGEDEKİ GERİLİM, ENERJİ PİYASALARINI ETKİLİYOR

Bölgedeki çatışmaların kapsamı, yalnızca Suudi Arabistan ile sınırlı kalmayıp, saldırılardan etkilenen komşu devletlerde de üretimin kısılmasına yol açtı. İsrail ve ABD, İran’a yönelik askeri müdahaleye 28 Şubat’ta başlamıştı. İran ise, İsrail’in yanı sıra ABD askerlerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi çeşitli bölge ülkelerindeki hedeflere saldırılarla karşılık verdi. İranlı yetkililerin açıklamalarına göre, bu saldırılarda, aralarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in de bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 1.332’ye ulaştı.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Bölgedeki enerji altyapısının hedef alınması ve Hürmüz Boğazı’na yönelik artan riskler, petrol piyasalarında hızlı bir yükselişi beraberinde getirdi. Brent petrol ve ABD ham petrolü, hafta sonu işlemlerinde yüzde 25’in üzerinde bir artışla varil başına 110 doların üzerini gördü. Brent petrol, kısa bir süre için 119,50 dolara kadar yükseldi. Ancak G7 ülkelerinin, fiyat artışlarına karşı acil bir toplantı yaparak stratejik rezervlerden ortak petrol salımı fikrini değerlendirebileceğine dair gelen haberlerin ardından fiyatlar bir miktar düştü. Brent petrol 110 dolara, ABD tipi ham petrol (WTI) ise 106 dolara geriledi.