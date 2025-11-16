Arda Güler İçin Manchester City Transfer Hamlesi

Arda Güler, Real Madrid’deki üçüncü sezonunda ilk 11’de yer almayı başardı ve Kylian Mbappe ile olan uyumuyla dikkat çekiyor. Milli futbolcu, Xabi Alonso’nun en önemli oyuncularından biri haline geldi. Arda Güler’in artan formu, Avrupa’nın birçok devini transfer yarışına soktu.

MANCHESTER CITY RESMİ TEKLİF YAPACAK

İspanya’da yayınlanmakta olan Fichajes, Manchester City’nin Arda Güler için Real Madrid ile irtibata geçeceğini öne sürdü. İddialara göre, İngiliz ekibi milli futbolcunun transferi için 100 milyon Euro’yu gözden çıkarmış durumda.

FENERBAHÇE’NİN KASASI DOLABİLİR

Eğer Arda Güler 100 milyon Euro karşılığında transfer olursa, Fenerbahçe, sözleşmesindeki sonraki satış payı sayesinde 20 milyon Euro daha kazanma şansı elde edecek. Real Madrid’de toplam 77 maça çıkan Arda Güler, bu süreçte 15 gol atarken 17 asist yapmayı başardı.

