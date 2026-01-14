Arda Güler İçin Rüzgar Yeniden Tersine Esiyor

arda-guler-icin-ruzgar-yeniden-tersine-esiyor

Arda Güler, Xabi Alonso dönemi sonrasında yeteneğini tekrar gözler önüne sermişti. Ancak, Alonso’nun takımdan ayrılması ile birlikte milli futbolcu için gelişmeler olumsuz bir şekilde yön alabilir.

NICO PAZ’IN DÖNÜŞÜ

Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz, 2024 yılında Como’ya transfer edilmişti. Sözleşmesine Real Madrid’in geri alma opsiyonu eklenmişti. Arbeloa’nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte, kulübün bu opsiyonu kullanma yönünde adım atabileceği dile getiriliyor.

ARDA GÜLER İÇİN RİSK

El Nacional kaynaklı habere göre, Nico Paz’ın transfer süreci Arda Güler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu transfer gerçekleşirse, milli futbolcunun takımdaki rolü büyük ölçüde azalabilir ve ayrılma kararı alabileceği sinyalleri veriliyor.

ARBELOA’NIN İLK ADIMI

Ayrıca haberde, “Nico Paz’ın transferi Arbeloa döneminin ilk büyük hamlesi olabilir, ancak aynı zamanda bu durum, Arda Güler’in takımdan ayrılmasının da habercisi olabilir. Bernabéu’da hali hazırda bir domino etkisinin düşünüldüğü” açıklaması yer aldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Avukat Rezan Epözdemir Tahliye Edildi Yurt Dışı Çıkış Yasağı İle

Rüşvete aracılık suçlamasıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Meclis Genel Kurulu’nda İsmet İnönü Tartışması Gündem Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'nın su kesintisi sebebiyle başlayan gerginlik, İsmet İnönü tartışmasıyla alevlendi. CHP ve AK Parti vekilleri arasında yaşanan kavga, araya girenler sayesinde durduruldu.
Gündem

TBMM’de Su Kesintisi Ve İnönü Tartışması Gerilimi

TBMM Genel Kurulu'nda Ankara'daki su kesintisi ve İsmet İnönü tartışmaları gerginliğe sebep oldu, yumruklu çatışma riski yaşandı.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi'nde artan uyuşturucu kullanımı, yerel sakinleri tedirgin ediyor. Apartman girişleri, uyuşturucu kullanıcıları nedeniyle riskli hale gelmiş durumda. Mahalle halkı endişeli.
Gündem

Teşvikiye Mahallesi’nde Uyuşturucu Kullanımı Artıyor

Teşvikiye Mahallesi’nde uyuşturucu kullanımı endişe yaratıyor. Apartman girişleri ve kamyonlar uyuşturucu alanı haline gelirken, sakinler durumu "Korku tüneli" ifadeleriyle özetliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.