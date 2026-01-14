Arda Güler İçin Rüzgar Yeniden Tersine Esiyor

Arda Güler, Xabi Alonso dönemi sonrasında yeteneğini tekrar gözler önüne sermişti. Ancak, Alonso’nun takımdan ayrılması ile birlikte milli futbolcu için gelişmeler olumsuz bir şekilde yön alabilir.

NICO PAZ’IN DÖNÜŞÜ

Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz, 2024 yılında Como’ya transfer edilmişti. Sözleşmesine Real Madrid’in geri alma opsiyonu eklenmişti. Arbeloa’nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle birlikte, kulübün bu opsiyonu kullanma yönünde adım atabileceği dile getiriliyor.

ARDA GÜLER İÇİN RİSK

El Nacional kaynaklı habere göre, Nico Paz’ın transfer süreci Arda Güler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu transfer gerçekleşirse, milli futbolcunun takımdaki rolü büyük ölçüde azalabilir ve ayrılma kararı alabileceği sinyalleri veriliyor.

ARBELOA’NIN İLK ADIMI

Ayrıca haberde, “Nico Paz’ın transferi Arbeloa döneminin ilk büyük hamlesi olabilir, ancak aynı zamanda bu durum, Arda Güler’in takımdan ayrılmasının da habercisi olabilir. Bernabéu’da hali hazırda bir domino etkisinin düşünüldüğü” açıklaması yer aldı.