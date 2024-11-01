Arda Güler’in Real Madrid’deki Durumu Açıklandı

ARDA GÜLER’İN AZ SÜRE ALMASININ NEDENLERİ

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, beklenen süreleri bir türlü alamıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Güler’e süre vermemesi, genç oyuncunun transfer iddialarıyla anılmasına yol açıyor. The Athletic’te Güler’in Madrid’deki yaşamı, oynamama nedenleri ve transferle ilgili detaylar hakkında dikkat çeken bir haber yayınlandı. Güler’in daha az süre almasının nedenine dair bir itiraf, kulüpte bir çalışandan geldi.

GÜLER’İN YAŞAM TARZI VE İLİŞKİLERİ

Güler’in Real Madrid’deki durumu, az süre alması ile gündemde kalmaya devam ediyor. Ancelotti’nin ona forma şansı vermemesi, Güler’in adıyla transfer dedikodularının artmasına neden oluyor. The Athletic’ten Guillermo Rai, Güler’in durumu hakkında önemli bir yazı kaleme aldı ve antrenör ekibinden bir kaynağın açıklamalarını aktardı. Güler, Avrupa Şampiyonası’nın ardından kısa bir süre Türkiye’ye döndüğünde bile antrenmanlara ve formda kalmaya odaklanmış. Kendisine uygun bir antrenör bulmakta zorlandığı belirtiliyor. Güler’in Madrid’deki günlerine dair, “Madrid’de Arda Güler’in evinde yaşayan bir fizyoterapisti, aşçısı ve kişisel fitness antrenörü var. Neredeyse hiç İngilizce konuşmuyorlar ve İspanyol hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmak için İspanyolca konuşmaya devam ediyorlar. Evinde özel bir spor salonu ve futbol sahası var. Bu şekilde antrenmanlarını yapabiliyor.” ifadeleri yer alıyor. Güler, takım arkadaşlarıyla iyi ilişkilere sahip, ancak Madrid’de dışarıda olmaktansa evinde daha rahat hissettiği belirtiliyor.

MADRID YÖNETİMİ’NİN GÖRÜŞLERİ

Madrid yönetiminin, Güler’in geçen sezon az süre almasına rağmen onu satmakla hiç ilgilenmediği ve “Bu yaz bir hücum oyuncusu ayrılacaksa, bu o olmayacak.” şeklinde düşüncelere sahip oldukları aktarılıyor. Güler’in az süre almasındaki nedenler arasında, zamanının geleceğine inancı ve süre alamamasına karşı bir kızgınlığı olmadığını aktarılıyor. Ayrıca, Barcelona’nın genç yeteneği Lamine Yamal’ın performansının da Güler’in durumunu etkilemiş olabileceği düşünülüyor. “Madrid taraftarları sosyal medyada sık sık Arda Güler’in daha fazla oynayıp oynamaması gerektiğini tartışıyor ve ona yakın olan bazı kişiler, Lamine Yamal’ın başarısının Madrid’in kendi genç oyuncularını da ön plana çıkarması için baskı oluşturduğuna inanıyor.”

Güler’in ideal rolünün 10 numara veya oyun kurucu olduğu, ancak Ancelotti’nin 4-3-3 sisteminde bu pozisyonun mevcut olmadığı belirtilirken, bu rolü üstlenebilecek oyuncunun Bellingham olacağı ifade ediliyor. Kulüp içinde bir kaynak Güler’in daha geri planda bir rolde kullanılabileceğine, Kroos veya 39 yaşındaki Luka Modric’in yerini alabileceğine dair inanç olduğunu vurgularken, oynamama sebebiyle ilgili şu ifadelere yer veriyor: “Madrid teknik ekibi Arda Güler’in bu sezon geçen sezona kıyasla daha büyük bir rol üstleneceğini düşünüyor. Hem Carlo Ancelotti hem de antrenör ekibinin bir parçası olan oğlu Davide, Arda Güler’i destekliyor ve ona büyük saygı duyuyor.”

KADRODAKİ REKABET

Adını vermeyen bir antrenör ekibinden bir kaynağın açıklamasına göre, Arda’nın son zamanlarda kadroda yer almamasının nedenleri arasında, Mbappe ve Vinicius Junior gibi hücuma yönelik oyuncularla birlikte oynanmasının takım dengesizliğine yol açacağı endişesi yer alıyor. Yine Madrid 11’indeki bazı oyuncuların dokunulmaz olduğu ifade ediliyor: Bellingham, Valverde, Camavinga, Aurelien Tchouameni, Mbappe ve Vinicius Jr. Bu durum da Güler’in oyuna girmesini zorlaştırıyor. Ancak Rodrygo’nun yaşadığı sakatlık, önümüzdeki haftalarda Güler için daha fazla süre anlamına gelebilir.