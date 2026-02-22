Arda Güler’in Real Madrid Performansı İspanyol Basınında Eleştirildi

Real Madrid, İspanya LaLiga’nın 25. haftasında Osasuna ile oynadığı maçta, deplasmanda 2-1’lik bir yenilgi aldı. Ev sahibi takım, ilk yarıyı Ante Budimir’in attığı golle önde tamamladı. Vinicius Jr., 73. dakikada eşitliği sağladı; fakat karşılaşmanın son anlarında Raul Garcia’nın kaydettiği gol, Osasuna’ya galibiyeti getirdi.

ARDA 83 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid’in ilk 11’inde başlangıç yaptı ve 83. dakikada Dani Ceballos ile yer değiştirdi. İspanyol medyası, Arda’nın performansını çeşitli yönlerden ele aldı.

MARCA: “TAKIM BUNU HİSSEDİYOR”

Marca, Arda’nın ilk yarıda kanatlara açıldığını ve Federico Valverde ile iyi iş birliği yaptığını belirtti; ancak ikinci yarıda etkinliğini kaybettiğini ifade etti. “Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid’in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor.” diye ekledi. Türk oyuncunun ceza sahası dışından attığı şut, şans eseri kaleyi bulmadı ve ardından yaptığı pas hatası neredeyse Osasuna’nın golü ile sonuçlanıyordu.

AS: “ETKİSİZDİ”

AS ise genç oyuncunun destek bulamadığından dolayı etkisiz kaldığını vurguladı: “Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti.” Osasuna karşısında Arda’nın aktif olmadığı dile getirildi.

MUNDO DEPORTIVO: “SÖNÜK KALDI”

Mundo Deportivo, Arda’nın genel performansında sönüklük olduğunu ifade etti. “Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı.” dedi.

SPORT: “VASAT BİR PERFORMANS”

Sport ise Arda’nın vasat bir maç sergilediğini, oyunun büyük bölümünde sahada bulunmasına rağmen hücumda etkisiz kaldığını ve savunmada zayıf olduğunu belirtti. “Türk oyuncudan vasat bir performans geldi; maçın neredeyse tamamında sahadaydı. Hücumlarda etkisiz kaldı ve savunmada zayıftı. Osasuna oyuncuları onun arkasında kolayca boşluklar bularak sayısal üstünlük sağladı.” şeklinde değerlendirmede bulundu.