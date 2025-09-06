“Arda Güler: Lamine Yamal’a Değer Veriyoruz”

ELEME MAÇI ÖNCESİ ARDA GÜLER’DEN AÇIKLAMALAR

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ikinci maçı yarın saat 21.45’te Konya Büyükşehir Stadyumu’nda Türkiye ile İspanya arasında gerçekleşecek. Bu kritik müsabaka öncesinde, milli futbolcu Arda Güler, kariyerine devam ettiği Real Madrid’den basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

Arda Güler, İspanya ile oynayacakları maç hakkında şöyle konuştu: “İspanya ile çok önemli maç oynayacağız. Belki de kazanan birinciliğe oturacak. İspanya topla oynayacaktır ama onlara baskıyla karşılık vermek istiyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz ve bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İspanya’ya saygı duyuyoruz, son 25 maçın hiçbirini kaybetmemişler. Ancak biz de neler yapabileceğimizi biliyoruz.”

Lamine Yamal ile ilgili soruları yanıtlayan Arda, “Lamine Yamal çok iyi ve çok yetenekli. Onun bu gelişimi beni şaşırtmıyor. Lamine Yamal ile ilgili çok söyleyeceğim bir şey yok. Aynı bölgelerde oynamıyoruz. Ancak yine de karşılaştırmaları da anlayabiliyorum.” şeklinde görüş bildirdi.

İspanya maçı ve Dünya Kupası’na katılma hedefleriyle ilgili de konuşan Güler, “Taktik için çok bilgi veremem. Topu kaptığımızda hızlı geçişler yapabiliriz. İnşallah yarın da bunlardan birkaç tane yakalarız. Bireysel değil, Milli Takım olarak hayalimiz var. Ve bu hedefimiz de Dünya Kupası’na gitmek.” dedi.

Arda Güler, maç öncesinde hissettiği baskı ile ilgili ise, “Baskı yaşamıyorum, karakterimde böyle bir özellik var. Takıma yardımcı olmaya çalışıyorum, inşallah böyle devam ederiz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.