Arda Güler’li Real Madrid Son Dakikada Şokta

Milli futbolcu Arda Güler’in forma giydiği karşılaşmada, ev sahibi takım, 38. dakikada Ante Budimir’in penaltı golüyle öne geçti ve devreyi bu avantajla kapattı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior’un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelede ilk 11’de yer alan Arda Güler, 82. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı.

UZATMA DAKİKALARINDA ŞOK GOL

Karşılaşmanın sonucu uzatma dakikalarında belirlendi. 90+1’de Raul Garcia’nın attığı gol, Osasuna’nın galibiyetini getirdi. Bu sonuçla geçen hafta liderliğe yükselen Real Madrid, 60 puanda kalarak bir maç fazlasıyla Barcelona’nın iki puan gerisinde yer aldı. Barcelona’nın pazar günü Levante’yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğu değişecek.

Fatih Terim Tribünden Maçı İzledi

Fatih Terim, Trendyol Süper Lig 23. haftasında Eyüpspor ve Gençlerbirliği arasındaki maçı statta izledi.
Hukukçulardan İBAN İle Para Transferi Uyarısı Geldi

Hukuk uzmanları, IBAN ile para transferi yapan vatandaşları, açıklama kısmını doldurmaları ve tanımadıkları numaralarla işlem yapmamaları konusunda uyardı.
Ali Tutal Türk Sinemasının Usta İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

Usta oyuncu Ali Tutal, beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü süreçte 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Hava Sıcaklıkları 6 İle 9 Derece Düşüyor

Ülke genelinde yağışlar etkili olurken, kuzey ve iç bölgelerde sıcaklık 6-9 derece azalacak. Gelecek hafta, iç ve doğu kesimlerde yağışlar kar şeklinde görülecek.
Trump’tan Grönland’a Hastane Gemisi Gönderme Planı

ABD Başkanı Trump, Louisiana valisi Jeff Landry ile Grönland'a hastane gemisi gönderme planını duyurdu. Grönland üzerindeki girişimlerine devam ediyor.

