Arda Güler’li Real Madrid Son Dakikada Şokta

Milli futbolcu Arda Güler’in forma giydiği karşılaşmada, ev sahibi takım, 38. dakikada Ante Budimir’in penaltı golüyle öne geçti ve devreyi bu avantajla kapattı. İkinci yarıda ataklarını yoğunlaştıran Real Madrid, 73. dakikada Vinicius Junior’un kaydettiği golle eşitliği sağladı. Mücadelede ilk 11’de yer alan Arda Güler, 82. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı.

UZATMA DAKİKALARINDA ŞOK GOL

Karşılaşmanın sonucu uzatma dakikalarında belirlendi. 90+1’de Raul Garcia’nın attığı gol, Osasuna’nın galibiyetini getirdi. Bu sonuçla geçen hafta liderliğe yükselen Real Madrid, 60 puanda kalarak bir maç fazlasıyla Barcelona’nın iki puan gerisinde yer aldı. Barcelona’nın pazar günü Levante’yi mağlup etmesi durumunda liderlik koltuğu değişecek.