Meclis Tenisinde Umut Hakkı Hakkında Önemli Talimat Verildi

Terörsüz bir Türkiye için Meclis raporunun açıklanmasının ardından, silah bırakan terör örgütü üyelerinin hukuki durumları gündeme geldi. Cumhurbaşkanı, yapılacak çalışmada “Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması” yönünde talimat verdi. Kamuoyunda “Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına” dair yanıltıcı bilgilerin dikkatle ele alınmasını isteyen Cumhurbaşkanı, “Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz” dedi.

UMUT HAKKI YANLIŞ ANLAŞILIYOR

AK Parti kaynaklarına göre, terör örgütünün feshi ve silahların bırakılması sonrası atılacak hukuki adımların ciddiyetle ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı’nın, “Bu çok hassas bir mesele. MİT’in belirleyeceği çıtayı göreceğiz.” ifadelerinin ardından, umut hakkının yanlış anlaşıldığı vurgulandı. “Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil. Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş gibi algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak” denildi.

30 MAĞARA YAKIN TAKİPTE

Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak ‘İzleme mekanizması’ ile, terör örgütünün Kandil’e kadar olan bölgede bulunan 30’a yakın mağaranın boşaltılması hedeflenecek. İzleme mekanizması bu mağaraların durumunu takip edecek. Güvenlik kaynakları, şimdiye kadar 30 mağaradan 7’sinin boşaltıldığını ve temizlendiğini bildirdi. Cumhurbaşkanına sahadaki gelişmeler hakkında düzenli bilgi verilecek olup, örgüt silahlarını bırakırsa sürece ilişkin çerçeve yasa çıkacağı belirtildi.

ÇERÇEVE YASANIN İÇERİĞİ

AK Parti’nin hukukçuları, yeni çerçeve yasada ‘Amaç, kapsam’ maddeleri ile izleme ve teyit mekanizmasının tanımlanacağı unsurlar yer alacağını kaydetti. Ayrıca, suça karışmamış örgüt üyeleriyle ilgili düzenlemeler de bu yasa çerçevesinde ele alınacak. Yasa yürürlüğe girdikten sonra ne kadar süre ile geçerli olacağına dair bir süre sınırı da belirlenecek.

YASADA DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ SÜREÇ

Örgütün tamamen silah bıraktığına dair kanaat tesis edilmesinin ardından, İnfaz Yasası, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Yasasında değişiklikler gündeme geleceği bildirildi. İnfaz rejiminde şartlı salıverme süreleri bu süreçte tartışılacak.

SUÇ İŞLEME POTANSİYELİ OLANLAR CEZAEVİNDE KALACAK

AK Parti kurmayları, eşitlikçi bir infaz sistemi talep ettiklerini belirterek, yalnızca toplumda infial yaratan suçlar dışında, diğer suçlar için infaz süresinin yarı zamanında uygulanmasının üzerinde durulduğunu aktardı. Yapılacak düzenlemelerin ceza indirimi veya af şeklinde olmayacağının altı çizildi. “Cezasının yarısını cezaevinde çekene, tüm şartları yerine getirirse dışarda infaz imkanı verilebilir. Ama gözlem kurullarının raporu ve infaz hakiminin kararı burada belirleyici olacak. Dışarda suç işleme potansiyeli olanlar cezaevinde kalmaya devam edecek” ifadeleri kullanıldı. Terör örgütünün elebaşı Öcalan ve benzeri durumdaki kişilerin şartlı salıverme hükümlerinden faydalanabilmesi için Ceza İnfaz Yasası’nın 107’nci maddesinin 16’ncı fıkrasının kaldırılması gerektiği belirtildi.