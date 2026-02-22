Destici’nin Laiklik Bildirisine Sert Tepkisi Gündem Oldu

Aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin bulunduğu 168 kişi tarafında imzalanan “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiri, siyasette yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğru bildiğimizden asla ayrılmayacağız. Azgın güruhun hezeyanlarına, Ramazan’a gölge düşürmelerine eyvallah demeyeceğiz.” ifadeleriyle bildiriyi eleştirirken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

LAİKLİK TARTIŞMALARI DERİNLEŞİYOR

Bildirinin ardından BBP lideri Mustafa Destici, bildiriyi kınayarak geçmişte laiklik adı altında zulüm yapıldığını ifade etti. Destici, Türkiye’nin Müslüman bir ülke olduğunu vurgulayarak, laiklik bildirisine büyük bir caydırıcılık göstermiş oldu. BBP’nin lideri, Kızılcahamam’da düzenlenen iftar programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kızılcahamam’a dair olumlu duygularını dile getiren Destici, Ramazan’ın ruhunu birlikte yaşamanın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

GEÇMİŞTEKİ ZULÜMLERİ ANLATTI

Mustafa Destici, Türkiye’de laiklik adı altında yıllar boyunca dindarlara ve Müslümanlara zulmedildiğini öne sürdü. “Bu ülkede uzun yıllar, özellikle 28 Şubat döneminde laiklik adı altında dindarlara, Müslümanlara, vatanseverlere, milletseverlere zulüm yapıldı” diyen Destici, başörtüsü yasağının uygulandığı dönümlere de dikkat çekti. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara gönderdiği genelgede Ramazan ruhuna uygun etkinliklerin yapılması talebini içeren tespitleriyle ilişkilendirdi.

BİLDİRİYİ REDDEDİYORUM

Destici, “Bu bildiriyi reddediyor, kınıyor ve haykırıyorum, evet Türkiye Müslümandır, Türk milleti Müslümandır” ifadeleriyle tepkisini sürdürdü. Türkiye’nin Talibanlaşamayacağını vurgularken, Kübalaştırılmasına da asla izin vermeyeceklerini belirtti. “Biz gerici azınlık değiliz. Biz bu memleketin, bu milletin ve bu milletin değerlerinin temsilcisiyiz” diyerek, bu değerlerin savunucusu olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.