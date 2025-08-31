Arda Güler Parladı, Real Madrid Kazandı

MAÇIN BAŞLANGICI

İspanya LaLiga’nın 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Mallorca ile karşı karşıya geldi. Maç hızlı başlayan konuk ekip Mallorca’nın 18. dakikada Muriqi’nin attığı golle açıldı. Bu gol, Real Madrid’in bu sezondaki yediği ilk gol oldu.

EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Ev sahibi ekip Real Madrid, 37. dakikada Arda Güler’in sahneye çıkmasıyla beraber eşitliği sağladı. Milli yıldız, kale önünde gerçekleştirdiği kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ardından 38. dakikada Vinicius Junior’un attığı gol ile Real Madrid öne geçti. İlk yarı 2-1’lik Real Madrid üstünlüğüyle sona erdi.

VAR HAKEMİ GOLÜ İPTAL ETTİ

55. dakikada Arda Güler, kendisine ait bir gol atmayı başarsa da VAR incelemesiyle gol geçersiz sayıldı. Milli yıldız, 72. dakikada yerini Dani Ceballos’a bıraktı. Maçın son dakikalarında Real Madrid, üstünlüğünü koruyarak 2-1 galip geldi. Bu sonuçla Xabi Alonso’nun takımı, ligdeki her maçta olduğu gibi bu karşılaşmayı da kazanarak 3’te 3 yaptı.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI

Arda Güler, 51 kez topla temas ettiği mücadelede, 41 pasın 38’ini isabetli kullanarak yüzde 93’lük bir pas başarı oranı elde etti. Ayrıca 3 uzun pas denemesinde de başarılı oldu. 72 dakika sahada kalırken, 2 kez isabetli şut attı. Bu sezon Real Madrid’in ligde oynadığı 3 maçta da ilk 11’de yer buldu.