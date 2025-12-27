Arda Güler Real Madrid’de Vazgeçilmez Haline Geldi

La Liga’nın köklü takımlarından olan Real Madrid, 2025 sezonunu 42 puanla ikinci sırada tamamlarken, milli futbolcu Arda Güler’in performansı dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki sezonlarda Carlo Ancelotti yönetiminde çok fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, bu sezon Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte yükselişe geçti ve kulübün resmi internet sitesinde kendisine özel bir yer ayrıldı. Yapılan açıklamada, Güler’in takım için vazgeçilmez olduğuna işaret edilerek bu durumun istatistiklerle desteklendiği belirtildi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI GÜNDEMDE

Real Madrid, “Arda Güler her maçta forma giydi” başlıklı bir duyuruyla Arda’nın bu sezonki başarılarına dikkat çekti. Duyuruda yer alan ifadelere göre, “Orta saha oyuncusu, Real Madrid’in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde, orta saha oyuncusu Real Madrid’in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi.” bilgisi paylaşıldı.

STATİSTİKLER GÜLER’İN BAŞARISINI ORTAYA KOYUYOR

Güler’in toplamda 25 maçta görev aldığı ve bu maçların 18’inin La Liga’da, 6’sının Şampiyonlar Ligi’nde, 1’inin ise Kral Kupası’nda oynandığı bildirildi. Bu La Liga karşılaşmalarının 15’inde, Avrupa maçlarının 5’inde ve Kral Kupası’ndaki tek maçta ilk 11’de yer aldığı vurgulandı. Genç oyuncunun bu sezonki istatistikleri incelendiğinde, toplamda 3 gol atıp, 7 asist yaptığı görülüyor.