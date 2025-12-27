Arda Güler Real Madrid’de Vazgeçilmez Haline Geldi

arda-guler-real-madrid-de-vazgecilmez-haline-geldi

La Liga’nın köklü takımlarından olan Real Madrid, 2025 sezonunu 42 puanla ikinci sırada tamamlarken, milli futbolcu Arda Güler’in performansı dikkatleri üzerine çekiyor. Önceki sezonlarda Carlo Ancelotti yönetiminde çok fazla forma şansı bulamayan genç yetenek, bu sezon Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle birlikte yükselişe geçti ve kulübün resmi internet sitesinde kendisine özel bir yer ayrıldı. Yapılan açıklamada, Güler’in takım için vazgeçilmez olduğuna işaret edilerek bu durumun istatistiklerle desteklendiği belirtildi.

ARDA GÜLER’İN PERFORMANSI GÜNDEMDE

Real Madrid, “Arda Güler her maçta forma giydi” başlıklı bir duyuruyla Arda’nın bu sezonki başarılarına dikkat çekti. Duyuruda yer alan ifadelere göre, “Orta saha oyuncusu, Real Madrid’in bu sezon oynadığı 25 maçın tamamında forma giydi. Arda Güler bu sezon takımımız için vazgeçilmez oldu ve istatistikleri de bunu kanıtlıyor. Xabi Alonso yönetiminde, orta saha oyuncusu Real Madrid’in şu ana kadar üç kulvarda da oynadığı her maçta forma giydi.” bilgisi paylaşıldı.

STATİSTİKLER GÜLER’İN BAŞARISINI ORTAYA KOYUYOR

Güler’in toplamda 25 maçta görev aldığı ve bu maçların 18’inin La Liga’da, 6’sının Şampiyonlar Ligi’nde, 1’inin ise Kral Kupası’nda oynandığı bildirildi. Bu La Liga karşılaşmalarının 15’inde, Avrupa maçlarının 5’inde ve Kral Kupası’ndaki tek maçta ilk 11’de yer aldığı vurgulandı. Genç oyuncunun bu sezonki istatistikleri incelendiğinde, toplamda 3 gol atıp, 7 asist yaptığı görülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

2026 Yılında Plastik Poşet Ücreti 1 Lira Olacak

Plastik poşet ücretleri, 2026'dan itibaren 1 lira olarak belirlendi. Çevre ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atıldı.
Gündem

Kar Ve Tipi Nedeniyle Doğu Anadolu’da Ulaşım Aksadı

Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı, şehirlerde yaşamı aksattı. Kars, Ağrı, Iğdır ve Van gibi yerlerde vatandaşlar zorluklar yaşadı. Kar manzaraları dikkat çekiyor.
Gündem

Kuvvetli Kar Yağışı Ve Rüzgar Uyarısı Geldi

Soğuk hava ve kar yağışı Türkiye genelinde devam edecek. Meteoroloji, 10 il için kar yağışı uyarısı yaptı. Ayrıntılar ise günlük hava tahmin raporunda yer aldı.
Gündem

İstanbul’da Alkollü Sürücünün Dehşet Verici Kazası

Sultanbeyli'de alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Gündem

Silah Ve Uyuşturucu Ticareti Yapan 16 Şüpheli Yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik 16 kişi gözaltına alındı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.