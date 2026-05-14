Arda Güler Real Madrid’in Nisan Ayı Oyuncusu Seçildi

Milli futbolcu Arda Güler, İspanyol futbol devi Real Madrid’de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

NİSAN AYININ EN İYİSİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern’e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü.” denildi.

50 MAÇTA 6 GOL

21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezonda tüm kulvarlarda toplam 50 maçta mücadele etti ve 6 gol attı.