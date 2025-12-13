Arda Güler Türk Futbol Tarihinde Yeni Rekor Kırdı

arda-guler-turk-futbol-tarihinde-yeni-rekor-kirdi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Transfermarkt’ın gerçekleştirdiği en son piyasa değeri güncellemesiyle Türk futbol tarihinde bir ilke imza attı. Arda Güler’in piyasa değeri 90 milyon euroya yükseldi. Bu değerle genç yetenek, Türkiye futbol tarihinde en yüksek piyasa değerine ulaşan sporcu unvanını elde etti.

YENİ DEĞERİ 30 MİLYON EURO ARTMIŞ

20 yaşındaki milli futbolcunun bir önceki piyasa değeri 60 milyon euro olarak kaydedilmişti. Son güncellemeyle Arda Güler’in değerinde 30 milyon euroluk bir artış gerçekleşti. Bu sezon Real Madrid forması giyen Arda Güler, sahada gösterdiği sürekli performansla dikkat çekiyor.

28 MAÇTA 4 GOL VE 9 ASİST

Genç futbolcu, bu sezonki 28 maçında 4 gol atarak 9 asist yapma başarısını gösterdi. Arda Güler’in bu yüksek performansı, onun gelecekteki başarılarını da beraberinde getirebilir.

