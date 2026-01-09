Arda Güler Üzerine Tartışmalar Büyüyor

İSPANYA SÜPER KUPASI YARI FİNALİNDE YAŞANANLAR

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid, Atletico Madrid ile Cidde’deki Alinma Bank Stadı’nda karşı karşıya geldi. Maç sonucunda eflatun-beyazlı ekip, 2-1’lik galibiyet elde ederken, 81 dakika boyunca kulübede bekleyen Arda Güler, dikkatleri üzerine çekti. Milli futbolcu, 81. dakikada Vinicius Junior’ın yerine oyuna dahil olurken, sosyal medya üzerinde Real Madrid taraftarları, teknik direktör Xabi Alonso’ya tepki gösterdi. Taraftarlar, Arda Güler’in yedek kulübesini hak etmediğini ifade ederken, Alonso’nun genç oyuncuyu en iyi performansını sergilediği oyun kurucu rolünde değerlendirmemesi de eleştirildi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KOPTU

Arda Güler hakkında yapılan yorumların benzerliği oldukça dikkat çekici oldu. Hem İspanyol hem de Türk taraftarların bir kısmı, Arda Güler’in potansiyelinin Real Madrid’de kaybolduğunu düşünüyor. Bu konuyla ilgili sosyal medya kullanıcıları, Arda Güler’in mevcut sistemde yerinin olmadığını ve belki de Real Madrid’den ayrılarak kariyerini daha iyi yönlendirebileceği başka bir Avrupa kulübüne gitmesi gerektiğini söylediler.

“SİSTEMDE ARDA GÜLER EKSİK”

“XA’nın bu maçta Güler’i neden kulübeye oturttuğunu anlamıyorum. Real Madrid 2, Atletico 3 orta sahayla oynadı. Jude önde. Bu sistemde Arda eksik. O, yaratıcı ve oyun kurucu bir oyuncu. Bu çok açıktı ve topu tutmak için oynayan bir oyuncuya indirgenmiş durumda.”

“ARDA’NIN KARİYERİ HAKKINDA BİR KARAR VERME ZAMANI GELMİŞTİR”

“Xabi Alonso, Arda Güler’i 10 numara rolünde oynatmayı inatla reddediyor ve bunu yaparak onun gerçek yeteneklerinden faydalanamıyor. Bilmiyorum ama belki de Arda’nın kendi kariyeri hakkında bir karar verme zamanı gelmiştir.”

“BU TAKIMDA OYNAMAK İSTEMİYOR”

“Maça 80. dakikada giren Arda Güler, vücut dili ve isteksiz oyunu ile mesajını verdi. Mesajı: ‘Artık bu takımda oynamak istemiyorum.’”