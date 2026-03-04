Galatasaray Çeyrek Finale Yükseldi: Can Güner’in Sevinci

galatasaray-ceyrek-finale-yukseldi-can-guner-in-sevinci

Galatasaray, Türkiye Kupası A Grubu’nun 4. ve son haftasında Alanyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek grup liderliğiyle çeyrek finale yükseldi. Gruplarda 4’te 4 yapan sarı-kırmızılı ekipte, bu özel karşılaşmada ilk kez forma giyen Can Armando Güner, maç sonrası kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

İLK MAÇ GURURU

Can, “İlk maçın gururunu yaşıyorum. Hayallerim gerçek oldu. Bu inanılmaz kulübün formasını giydim. Çalışmaya devam edeceğim. Çok keyif alarak oynadım ilk maçımda. Çok mutluyum.” diyerek, yaşadığı duyguları aktardı.

