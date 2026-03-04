Motorin Zamı Son Anda İptal Edildi

motorin-zami-son-anda-iptal-edildi

Brent petrol fiyatlarındaki artışla birlikte motorin fiyatlarına 6 lira 69 kuruşluk rekor bir zam yapılması planlanmış, fakat son anda bu zam geri çekilmiştir. Motorin fiyatlarının İstanbul’da 67, Ankara ve İzmir’de ise 68 liranın üzerine çıkması beklenirken, Tüpraş Rafinerisi’ne verilen talimat doğrultusunda bu zam uygulanmamıştır. Zam beklentisi dolayısıyla birçok akaryakıt istasyonunda kuyruklar oluşmuştu.

İSTANBUL’DA MOTORİN FİYATLARI DEVAM EDİYOR

Motorin litre fiyatları İstanbul’da 60.4 lira, Ankara’da 61.5 lira ve İzmir’de 61.8 lira olarak satışlarına devam edecektir. Doğu illerinde ise motorin fiyatları 63 liranın üzerinde seyretmektedir. Fiyatların bayiden bayiye farklılık gösterebildiği de belirtilmektedir.

