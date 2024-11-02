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Spor

“Arda Kardeşler’in Hakemlik Kariyeri Sona Mı Erdi?”

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GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI HAKEM TARTIŞMALARI

Pazartesi günü gerçekleşen Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın ardından hakim Arda Kardeşler, eleştirilerin merkezi oldu. Beşiktaş tarafından yoğun şekilde eleştirilen Kardeşler’in hakemlik kariyerinin sona erdiği iddiaları gündeme geldi. Bu konu sosyal medya platformlarında da geniş yankı buldu ve “Arda Kardeşler düdüğünü astı” iddiaları binlerce kez paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ’TAN HAKEM AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, Arda Kardeşler’in maç yönetme kariyerini sonlandırması gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, MHK’nın Kardeşler’e devre arasına kadar maç vermeyeceği yolunda iddialar ortaya çıktı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, bu durumun yeterli olmadığını ifade ederek Ankara’da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bu konu üzerine görüşerek durumu netleştirdiklerini dile getirdi.

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