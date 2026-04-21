Arda Turan ile Shakhtar Danıştayını Aşmayı Başardı

arda-turan-ile-shakhtar-danistayini-asmayi-basardi

Ukrayna Premier Lig’in 24. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Polissya Zhytomyr’i konuk etti.

LİDERLİK İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET

Lviv Arena’da gerçekleştirilen karşılaşma, Shakhtar’ın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golü 56. dakikada Valeriy Bondar attı. Bu galibiyetle birlikte puanını 54’e çıkaran Shakhtar, bir maç eksik olmasına rağmen liderliğini korumayı başardı. Polissya Zhytomyr ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Shakhtar Donetsk, önümüzdeki hafta Zorya deplasmanına çıkacak. Öte yandan Polissya Zhytomyr, Obolon’u kendi sahasında konuk edecek.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde tarihi bir başarıya imza atarak, daha önce ligde 5 kez karşılaştığı ancak gol atamadığı Polessya’yı ilk kez yenmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR

Arda Turan’ın ekibi, Ukrayna Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. En yakın rakibi LNZ Cherkasy ile 3 puan fark bulunan Shakhtar, maç fazlasına rağmen 6 puanlık avantaj sağlama fırsatını elinde bulunduruyor. 21. haftada erteleme maçında Zorya ile 23 Nisan’da karşılaşacak olan Shakhtar, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde puan farkını 6’ya yükseltecek.

UEFA’DA TARİHE GEÇEN İSİM

Arda Turan’ın çalıştırdığı takım, UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükselerek önemli bir başarı daha elde etti. Shakhtar Donetsk’in teknik patronu Arda Turan, bu ligde yer alan ilk Türk teknik direktör unvanıyla tarihe geçti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Galatasaraylı Uğurcan Çakır İçin Inter İddiası Gündemde

Galatasaray, sezon başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Uğurcan Çakır için Avrupa'nın büyük kulüplerinin ilgisini çekti. Kulüp, kalecinin maaşını artırmayı planlıyor.
Gündem

Galatasaray’ın Bernardo Silva İçin Teklifte Bulunduğu Açıklandı

Galatasaray, Manchester City'den ayrılacağını duyuran Bernardo Silva'ya teklif sundu. Yıldız futbolcunun transferi için kulübün planları hız kazandı.
Gündem

Finansman Modeliyle Üreticilere Yatırım Fırsatı Sunuluyor

Artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları, sanayi üretimini olumsuz etkilerken GNC Makina, yatırımcılar için esnek bir finansman modeli sunarak bu durumu düzeltmeyi hedefliyor.
Gündem

Galatasaray’dan Osimhen’in Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray'da sakatlığını geride bırakan Victor Osimhen, takım antrenmanlarına katılmaya başladı. Okan Buruk'un tercihiyle Fenerbahçe karşısında sahada olabilir.
Gündem

Hürmüz Boğazı Baskısı Altında Altın Ve Gümüş

ABD ve İran arasındaki görüşmeler öncesinde altın ve gümüş fiyatları düşüş göstererek baskı altında kaldı.