Arda Turan ile Shakhtar Danıştayını Aşmayı Başardı

Ukrayna Premier Lig’in 24. haftasında Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Polissya Zhytomyr’i konuk etti.

LİDERLİK İÇİN ÖNEMLİ GALİBİYET

Lviv Arena’da gerçekleştirilen karşılaşma, Shakhtar’ın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe üç puanı getiren golü 56. dakikada Valeriy Bondar attı. Bu galibiyetle birlikte puanını 54’e çıkaran Shakhtar, bir maç eksik olmasına rağmen liderliğini korumayı başardı. Polissya Zhytomyr ise 46 puanla 3. sırada yer aldı.

GELECEK MAÇLAR

Shakhtar Donetsk, önümüzdeki hafta Zorya deplasmanına çıkacak. Öte yandan Polissya Zhytomyr, Obolon’u kendi sahasında konuk edecek.

Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde tarihi bir başarıya imza atarak, daha önce ligde 5 kez karşılaştığı ancak gol atamadığı Polessya’yı ilk kez yenmeyi başardı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR

Arda Turan’ın ekibi, Ukrayna Premier Lig’de şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor. En yakın rakibi LNZ Cherkasy ile 3 puan fark bulunan Shakhtar, maç fazlasına rağmen 6 puanlık avantaj sağlama fırsatını elinde bulunduruyor. 21. haftada erteleme maçında Zorya ile 23 Nisan’da karşılaşacak olan Shakhtar, bu karşılaşmayı kazandığı takdirde puan farkını 6’ya yükseltecek.

UEFA’DA TARİHE GEÇEN İSİM

Arda Turan’ın çalıştırdığı takım, UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale yükselerek önemli bir başarı daha elde etti. Shakhtar Donetsk’in teknik patronu Arda Turan, bu ligde yer alan ilk Türk teknik direktör unvanıyla tarihe geçti.