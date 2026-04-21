Galatasaray’dan Osimhen’in Sağlık Durumu Açıklaması

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi mücadelesinde Nijeryalı santrfor Victor Osimhen’in sağlık durumunu gündeme taşıdı.
Futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Liverpool karşılaşmasında sakatlık yaşamıştı. Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre, “Victor Osimhen idmanın tamamında takımla yer aldı” açıklaması yapıldı. Eğer teknik direktör Okan Buruk uygun görürse, Osimhen derbide forma giyme fırsatı bulabilecek.
Galatasaray, Yaser Asprilla’nın sağlık durumu hakkında da bilgi vererek, “Yáser Asprilla günü tedaviyle geçirdi” ifadesini kullandı.