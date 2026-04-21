Hürmüz Boğazı Baskısı Altında Altın Ve Gümüş

Altın fiyatları, ons başına 4 bin 800 dolar seviyesinin altında kalarak baskı altında ilerliyor. Yatırımcılar, bu hafta sonu sona erecek olan iki haftalık ateşkes öncesinde, ABD ve İran arasında gerçekleştirilecek ikinci tur müzakereleri dikkatle izliyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in Pakistan’daki ABD heyetine tekrar liderlik etmesi bekleniyor. Öte yandan, İran’ın daha önce müzakerelere katılmayacağına dair verdiği sinyalleri değiştirerek bir temsilci göndermeye hazırlık yaptığı bildiriliyor. Bununla birlikte, ABD Başkanı, mevcut ateşkesi uzatmanın mümkün olmadığına dair bir açıklama yaparak, Hürmüz Boğazı’nın bir anlaşma sağlanana dek kapalı kalacağını belirtti.

ORTA DOĞU ÇATIŞMASI ETKİLERİ

Orta Doğu’daki çatışma, enflasyon risklerini artıran ve merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini yükselten tarihsel bir enerji arz şokuna neden olarak altın üzerinde baskı yaratıyor. İran savaşı başladığından bu yana değerli metal, yüzde 8’den fazla değer kaybı yaşadı.

ONS ALTIN İVME KAYBEDİYOR

Ons altın, güne 4 bin 824 dolardan işlem görmeye başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 789 dolar, en yüksek ise 4 bin 833 dolar seviyeleri kaydedildi. Şu an itibarıyla 4 bin 790 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA FLÜKTEASYON

Gram altın, güne 6 bin 955 liradan açılış yaptı. Gün içinde en düşük 6 bin 912 lira, en yüksek ise 6 bin 971 lira seviyeleri görüldü. Şu an için 6 bin 913 liradan alım satım gerçekleştiriyor.

GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE

Gümüş, ons başına 79 dolar seviyesinin altına düşerek baskı altında kalmaya devam ediyor. Altına benzer nedenlerle gerileyen beyaz maden, İran savaşı başladığından bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kaybetti.

ONS GÜMÜŞTE GERİLEMELER

Ons gümüş, 79,79 dolardan güne başladı. Gün içinde en düşük 78,56 dolar, en yüksek ise 80,21 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda 78,88 dolardan işlem görüyor.

GRAM GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram gümüş, 115 liradan işlem görerek güne başladı. Gün içerisinde en düşük 113,2 lira, en yüksek ise 115,6 lira seviyeleri gözlemlendi. Mevcut durumda 113,7 liradan alıcı buluyor.